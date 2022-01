Metropol: Bosszút állt egy elbocsájtott háromgyermekes édesanyán a budapesti közművezér

Nem elég, hogy a dúsgazdag Mártha Imre által vezetett Fővárosi Közterület-fenntartótól elbocsájtottak egy korábban még jutalmakban is részesített háromgyermekes családanyát, a cég az asszonyt most még meg is alázta azzal, hogy a közösségi médiában név szerint megemlítve azt írták róla, hogy „munkája elégtelen színvonalú volt” – számolt be a Metropol