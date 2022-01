Gulyás Gergely: Szabad-e a Momentumnak, amit tilos az MSZP-nek?

Szabad-e a Momentumnak, amit tilos az MSZP-nek? Maradhat-e képviselőjelölt Hajnal Miklós? – tette fel a kérdést Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter közösségi oldalán, arra reagálva, hogy vasárnap kizárta az MSZP a soraiból Bangóné Borbély Ildikót, miután a Budapesti Gazdasági Egyetem közölte: a szocialista politikus – bár önéletrajzaiban ezt állította – nem volt az intézmény hallgatója.

A Budapest 3-as számú egyéni választókerület, Hegyvidék és a II. kerület egy részének országgyűlési képviselőjeként érdeklődve olvastam, hogy a Magyar Szocialista Párt kizárta, képviselőjelölti megbízatását visszavonta és a képviselőségről való azonnali lemondásra szólította fel egy politikusát, Bangóné Borbély Ildikót. A baloldal aligha tehetett mást – írta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Mert mi is történt? Bangóné Borbély Ildikó azt állította magáról, hogy diplomás, hogy van felsőfokú végzettsége, noha a valóságban nincsen – tette hozzá Gulyás Gergely.

Az ellenzék Hajnal Miklós (Momentum) személyében egy olyan baloldali politikust indít eddigi választókerületemben, aki korábban több alkalommal is azt állította magáról, hogy diplomás közgazdász, noha nincs felsőfokú végzettsége. A momentumos politikus be is ismerte, hogy nem végzett semmilyen egyetemet – idézte fel a miniszter.

Majd a miniszter feltette a következő kérdéseket: következetes-e a baloldal? Követi-e a Momentum a MSZP magatartását? Mindenkire ugyanazok a szabályok érvényesek-e a baloldalon? Van-e kettős mérce az ellenzékben? Ha egy baloldali politikust leléptetnek, mert alaptalanul közgazdásznak mondta magát, maradhat-e képviselőjelölt egy másik baloldali politikus, a momentumos Hajnal Miklós?

És vajon foglalkozik-e e kérdéssel a magát annyira objektívnek és professzionálisnak feltüntető RTL, ATV, 24.hu, Index, HVG, Telex, 444 és a többi kritikus szerkesztőség?

Vajon leadják-e a Hajnal-ügyet összefoglaló videót? – írta Gulyás Gergely, aki egy videót is közzétett a bejegyzésében.

A címlapfotón: Hajnal Miklós (Fotó: MTI/Mónus Márton)