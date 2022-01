A többség szerint Orbán Viktor jobban képviseli az emberek érdekeit, mint Márki-Zay Péter

Az országgyűlési választások – április harmadikára kitűzött – időpontjához közeledve egyre inkább felértékelődik a jobb- és baloldal által kínált jövőkép konfliktusának kérdése. Az élénkülő közéleti diskurzus megkerülhetetlen eleme, hogy a legmeghatározóbb – az emberek és vállalkozások mindennapjait érintő – kérdésekben a választók melyik kormányfőjelöltet tartják alkalmasabbnak az elvárásaiknak megfelelő politika megvalósítására. A Századvég feltérképezte, hogy a magyarok Orbán Viktor miniszterelnökben vagy baloldali kihívójában, Márki-Zay Péterben látják-e inkább érdekeik hatékony képviseletének garanciáját.

A magyarok Orbán Viktortól várják a rezsicsökkentés és a családbarát politika folytatását

A felmérés alapján fontos hangsúlyozni, hogy a megkérdezettek kétharmada (66 százaléka) úgy véli, hogy Orbán Viktor a későbbiekben is megvédené Magyarországot az illegális migrációtól, míg Márki-Zay esetében mindössze a 15 százalékuk nyilatkozott így. Hasonló képet láthatunk a rezsicsökkentés fenntartása, illetve a gyermekvédelem kérdésében is. A válaszadók többsége (62 százalék) szerint a regnáló miniszterelnök – a rezsicsökkentés révén – a jövőben is megvédené a lakosságot a növekvő energiaáraktól, továbbá 61 százalék véli úgy, hogy Orbán Viktor a gyermek- és családvédelem pártján áll, ezzel szemben a baloldal miniszterelnök-jelöltjéről a megkérdezettek számottevően kisebb hányada (16 százalék) feltételezi a rezsicsökkentés megőrzését, illetve a családbarát politika folytatását (24 százalék).

Bizalmatlanság övezi Márki-Zay Péter gazdasági és munkahelyteremtési ígéreteit

A kutatás rávilágít arra is, hogy a magyarok többsége (54 százalék) szerint inkább Orbán Viktorról mondható el, hogy létrehozna, illetve megvédene munkahelyeket és talpra állítaná a gazdaságot (52 százalék), mint Márki-Zay Péterről (25 és 29 százalék). Ehhez hasonlóan a válaszadók 51 százaléka úgy vélekedik, hogy a szóban forgó két politikus közül inkább a jelenlegi kormányfő képviseli a munkából élőket, ezzel szemben 29 százalékuk eltérő véleményt fogalmazott meg. Érdekesség, hogy a magyarok fele úgy látja, hogy Orbán Viktor képviseli a jövőt, azonban 31 százalékuk szerint ez Márki-Zay Péterről mondható el.