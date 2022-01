Szakértők cáfolják Karácsony Gergely állításait

Még a baloldalhoz közel álló elemzők szerint is esélytelen, hogy az április 3-i népszavazáson a baloldali aláírásgyűjtés kérdéseiről is lehessen dönteni. A törvényi határidők ismeretében egymástól függetlenül arra jutottak a szakértők, hogy április vége előtt nem zárulhat le a referendum kiírásához vezető folyamat. Közben egyre inkább az látszik, hogy ezzel a baloldal is tisztában van, ezért már most magyarázzák a kudarcukat, és azért a Fideszt, illetve a kormányt igyekeznek felelőssé tenni – hangzott el az M1 Híradójában.