Márki-Zay Péter üzent a nőknek: nem kell orvos a szüléshez

Nem kell orvos a szüléshez Márki-Zay Péter szerint, aki nemrég egy fórumon mondta azt, hogy egy szülésznő jelenléte is elegendő a csecsemők világrajövetelekor. A baloldali jelölt - a fűszoknyás mojitót keverő lányok, az indiai szemműtétek és a fizetős egészségüggyel való példálózás után - újabb gondolatokat osztott meg egészségügyi terveiből. Míg korábban azt mondta, vidéken szülészeti és sürgősségi osztályokat szüntetne meg, most már azt mondta, éppenséggel orvos sem kell – számot be az Origo