Gyurcsány Ferenc 2020-ban még azt javasolta, hogy a kormány vezessen be az alapvető élelmiszerekre hatósági árellenőrzést. Egy hete döntött az élelmiszerárstopról a kormány, vagyis hatósági árellenőrzést vezetett be. A baloldali politikusok, a DK elnöke és szövetségese, Márki-Zay Péter most mégis erős jelzőket használva támadják, amit korábban követeltek – hangzott el az M1 Híradójában.

Ostoba intézkedésnek nevezte Márki-Zay Péter az árstopot Ostoba és szánalmas intézkedésnek nevezte Márki-Zay Péter a kormány rendelkezését, amellyel befagyasztotta több alapvető élelmiszerek árát, köztük a csirke far-hátét – idézte a baloldali miniszterelnök-jelölt kijelentéseit az M1 csatorna Híradója. A műsorban az Origo szerdai cikkére hivatkozva elhangzott az is, hogy Márki-Zay Péter megint a multikat védi. A lap kiemelte, hogy a baloldali jelölt kijelentésén sokan felháborodtak, köztük baloldali értelmiségiek is. Szalai Erzsébet szociológus például arra figyelmeztette a csirke far-háton gúnyolódó Márki-Zayt, hogy „farhátozás helyett az emberek számára is érthető szociális üzenetek és ígéretek kellenének, nem pedig a szegényeken való gúnyolódás". Elemzők ugyanakkor rámutatnak: miközben Márki-Zay Péter most támadja az árszabályozást, baloldali szövetségese Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök egy éve még éppen ezt követelte a jobboldali kormánytól. A Híradó citálta a Pesti Srácok vonatkozó cikkét is, amelyben azt írják: 2020 márciusában még egészen más szelek fújtak a DK székházában, hiszen az éhhalál szélén tengődő szemlőhegyi milliárdos a pofátlan és pimasz árak miatt emelte fel a szavát és hatósági ármaximalizálást követelt. Gyurcsány mindig alkalmazkodik az aktuális politikai helyzethez, így mondanivalója sosem konstans, csupán a legostobább és legaljasabb demagógiát szórja szét a magyarok között – fogalmaz a jobboldali portál. Orbán Viktor miniszterelnök a múlt héten ismertette a kormány döntését, amely szerint több fontos élelmiszer esetében is élelmiszerárstopot vezetnek be februártól elsejétől, amikortól a 2021. október 15-i árakon kell kínálniuk a boltoknak több terméket. Az árstop a kristálycukorra, a búzafinomlisztre, a napraforgó-étolajra, a sertéscombra, a csirkemellre és a csirke far-hátra, valamint a 2,8 százalékos UHT-tejre vonatkozik.