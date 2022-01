Márki-Zay Péter Indiába küldené a magyarokat szemműtétre

Újabb videófelvétel került elő arról, hogy Márki-Zay Péter milyen formában magánosítaná a hazai egészségügyet. A baloldali listavezető amerikai mintára Indiába küldené szemműtétre a magyarokat. Nemrég azt mondta a szemműtétek kapcsán, hogy az amerikai biztosító is azt mondja, hogy inkább menjen el, adok egy repülőjegyet, menjen el Indiába. Az elmúlt napokban derült ki, hogy Márki-Zay kórházakat zárna be, visszahozná a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, és teljesen magánosítaná az egészségügyet, ahogyan azt a Gyurcsány–Bajnai-kormány szerette volna – írta az Origo.

Márki-Zay Péter baloldali listavezető még 2021. december 15-én egy fórumon arról beszélt, hogy szerinte Indiában az orvosok naponta csinálnak százas sávban szemműtéteket, nagy rutinjuk van, profin megcsinálják, olcsón.

„És vannak olyan speciális kezelések, amit önök nem akarják, hogy Makóra vigyék önöket. Az amerikaiak a szemműtétek bizonyos fajtájára, amit a zöldhályognak hasonlóan nagyon ritka szembetegségek, inkább az amerikai biztosító is azt mondja, hogy inkább menjen el, adok egy repülőjegyet, menjen el Indiába” – mondta a baloldal miniszterelnök-jelöltje, és még hozzátette: „az amerikaiak nem láttak ilyen betegséget évtizedek óta. Most, ha ott kezd el babrálni a szikével valakinek a szemébe azért, hogy hát most én nem emlékszem, tíz éve nem csináltam ilyet, de megpróbáljuk.”

„Inkább menjen Indiába olyanhoz, ahol sokszor csinálja”

– mondta Márki-Zay Péter.

Majd hozzátette: önöknek, hogyha egy profi, speciális beavatkozásra van szükségük, oda kell menjenek, ahol azok az emberek és feltételek adottak, akik ezt meg tudják csinálni, a legjobb módon. Én azt gondolom például, ha már szemészetet mondtam, a legtöbb szemészeti beavatkozás az nem egy sürgősségi beavatkozás, menjenek oda, ahol a profik vannak, menjen oda, ahol MRI van – mondta Márki-Zay.

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt: Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje magánkézbe adná az egészségügyet – ez egy korábbi videójából derült ki, melyben úgy fogalmazott: „meg vagyok győződve róla, hogy ezen az állapoton, ami ma van, ezen csak egy drasztikus magánosítás segíthet.”

Kapcsolódó tartalom

Nem mellesleg a baloldali miniszterelnök-jelölt tömegesen záratna be szülészeti és sürgősségi osztályokat. Márki-Zay akkor úgy fogalmazott, hogy „igenis el kell fogadni, hogy sürgősségi vagy éppen szülészeti ellátás ne legyen a vidéki városokban, vagy akár a falvakban élők közelében”.

Kapcsolódó tartalom

A címlapfotón: Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje (Fotó: hirado.hu)