48 perc – A baloldal olyan intézkedéseket támad, melyeket korábban hangosan követelt

Az élelmiszerár-stop és a baloldal valóságtól elrugaszkodott akciói is szóba kerültek a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsorban, melynek vendégei ezúttal Kiszelly Zoltán és Megadja Gábor voltak.

Lánczi Tamás felidézte, hogy a baloldal meglehetősen „ambivalensen” viszonyul a kormány intézkedéseihez, például a benzinár-stophoz, a rezsicsökkentéshez és az élelmiszerár-stophoz.

Kiszelly Zoltán politológus szerint a megszokott forgatókönyv szerint támadnak mindent, de Márki-Zay Péter a mögüle hiányzó politikai hátország miatt tesz erős kijelentéseket a nagy nyilvánosság előtt, hogy felhívja magára a figyelmet. Ez sikerül is, bár nem úgy ahogyan szeretné:

sorra sértette meg a különböző társadalmi csoportokat az elhamarkodott nyilatkozataival.

Ugyanakkor a baloldal összességében is támadja például a rezsicsökkentést, támogatja a brüsszeli terveket a CO2-adó kapcsán és Márki-Zay ezt is közvetíti. A külföldi érdek becsatornázódik, ami a baloldal érdeke is és itt zárul a kör.

Megadja Gábor eszmetörténész szerint korábban a baloldali politikusok például Gyurcsány Ferenc követelte nagy hangon a hatósági árakat, de amikor a kormány bevezette azt, akkor azért támadták. Felidézte

Tordai Bence azon nyilatkozatát is, miszerint a piaci energiaárakat rá kellene szabadítani az emberekre.

Márki-Zay azon kijelentései, miszerint használjunk kevesebb energiát összecsengenek azokkal a külföldön már létező kampányokkal, ahol egy esetleges áramkimaradásra készítik fel az embereket.

A magánegészségügy propagálása is szerves része Márki-Zay kampányának, többször is kijelentette, hogy az egészségügy üzlet, erre utal az is, hogy indiai szemműtéteket ajánlgat a magyaroknak – fejtette ki Kiszelly.

Megadja Gábor szerint a baloldal miniszterelnök-jelöltjének kijelentései aligha használnak a népszerűségének, de a külföldről importált minták nem megoldásai a magyar egészségügy esetlegesen meglévő hiányosságainak.

Lánczi Tamás szóba hozta a Momentum minapi „felfedezését”, miszerint „Iphone-szegénység” van Magyarországon.

Megadja és Kiszelly egyetértettek abban, hogy Magyarországon az embereknek nem az a legnagyobb gondja, mint néhány nagyvárosi embernek, akik talán nem engedhetnek meg maguknak luxustelefont és ezt nem tudják a baloldali-liberális pártok feldolgozni és ezért nem értik, miért nem szavaznak rájuk az emberek. A Momentum akciója azt mutatja, hogy a baloldal nincs tisztában az emberek problémáival és azzal, hogy mire van szükségük.

A főváros baloldali vezetésének ügyei is szóba kerültek a műsorban, így Mártha Imre luxuséletmódja is, akinek a felügyelete alatt álló közműholdingtól rengeteg embert bocsátanak el, miközben ő a közösségi médiában posztol luxuséletmódjáról.

Kiszelly szerint a 2010 előtti világot hozták vissza, már csak a nokiásdobozok hiányoznak.

