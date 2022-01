Ellemző: A baloldal a piaci logikát követné

Megőrizné a rezsicsökkentést a baloldal, az ellenzéki pártok legalábbis most ezzel kampányolnak az óriásplakátokon. Pedig Márki-Zay Péter a közelmúltban többször is ennek éppen az ellenkezőjére utalt. Az M1-nek nyilatkozó elemzők arra hívták fel a figyelmet, hogy a baloldal 2010 előtt ugyanezt tette: vagyis megígérte, hogy nem lesz gázáremelés, aztán mégis lett – közölte az M1 Híradója.

Rezsitéma: zavar a baloldalon

„A rezsicsökkentés marad” – ez a felirat szerepel a baloldal legújabb kampányplakátjain. A hirdetésben azt ígérik, ha hatalomra kerülnek, a gáz-, az áram-, és a vízhasználati díjak sem nőnek Magyarországon, vagyis fenntartanák a mostani rezsiárakat.

A kommunikációs fordulat alig két hónap alatt következett be a baloldalon. Novemberben ugyanis Márki-Zay Péter még azt mondta: eltörölné a rezsicsökkentést. Ilyen irányú terveit többször is egyértelművé tette a baloldal közös jelöltje: „Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni.”

„Ahhoz, hogy fenntarthatóvá alakítsuk a gazdaságot, igenis érezni kell az energiaárnövekedést, azokat az externáliákat, amiket ráterhelünk a fogyasztókra. Mert végülis a végén mindent a fogyasztó fizet, olyan nincs, hogy nem a fogyasztó fizeti, meg nem az ember” – jelentette ki Márki-Zay Péter.

A politikus már tavaly ősszel is arról beszélt, hogy ha az emberek rezsicsökkentést szeretnének, akkor inkább spóroljanak az energiával,

mert amiért sokat fizetünk, abból szerinte előbb-utóbb kevesebbet is használunk. Hasonló elvet követett Gyurcsány Ferenc kormánya is, amikor 2006-ban a fogyasztás mértékéhez kötötte a gázáremelést.

„Augusztus elsejétől a gáz árát harminc százalékkal növeljük átlagosan. Ez a kisebb fogyasztást, az ezerötszáz köbméter alatti fogyasztással rendelkezőknél ennél alacsonyabbat fog jelenteni, a háromezer köbméter fölötti fogyasztásnál ennél többet” – mondta korábban Gyurcsány Ferenc.

A volt miniszterelnök akkor Márki-Zay Péterhez hasonlóan leegyszerűsített tanácsokkal látta el az embereket. Közben drasztikusan, 15 százalékkal megemelte a villamosenergia árát. Holott a választások előtt még ő is azt ígérte: nem lesz rezsiáremelés.

Kapcsolódó tartalom

„A baloldal most is azonnal kitenné a magyar energiaárakat a piaci szolgáltatók kényének” – szögezte le a Nézőpont intézet elemzője az M1-en.

Rotyis Bálint szerint hiába ígérik a rezsicsökkentés megtartását a kampányban, Márki-Zay Péter nyilatkozatai elárulják, hogy mit tervez igazából.

„Amikor azt mondja, hogy ez a jelenlegi rezsicsökkentés ez rossz, akkor ez azt jelenti, hogy a baloldal nem ért egyet a rezsicsökkentés intézményével. Vagy amikor arról beszél, hogy az egészségügy üzlet, akkor ez azt jelenti, hogy az egészségügyre üzletként tekint. Tehát továbbra is ugyanazt a piaci logikát követnék, amit 2010 előtt megpróbáltak megvalósítani” – ismertette Rotyis Bálint a Nézőpont Intézet elemzője.

„A rezsiárak nagymértékű emelkedését eredményeznék Márki-Zay Péter tervei” – hangsúlyozta a Századvég elemezője az Origón megjelent írásában. Konstanczer Tamás szerint a baloldal 2002 és 2010 között 15-ször emelte a gáz és a villamosenergia árát.

A szakértő szerint a piaci árazás a brutális mértékű európai drágulás miatt most is fékevesztett rezsiáremelkedést jelentene, amelyet a különböző zöld adók kivetése tetézne, ezzel pedig több tízezer forinttal nőne a magyar családok havi kiadása.