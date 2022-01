Dömötör Csaba szerint „daduskát kapott” Márki-Zay

Márki-Zay Péter most épp az árstopot támadta be, mindezt úgy, mintha az őt támogató pártok nem követeltek volna azonnali cselekvést hónapok óta – írja közösségi oldalán a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba arra reagált, hogy a baloldali kormányfőjelölt szokásos vasárnap esti élő bejelentkezését már nem egyedül tartotta meg, mellette volt a sajtófőnöke, Simon András.

„Márki-Zay Péter politikai daduskát, tapasztalt felvigyázót kapott a szokásos vasárnap esti videóprédikációjához. Így sem lett kisebb az ámokfutás”

– írja közösségi oldalán a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Rövid posztjában Dömötör Csaba arra utalt, hogy a vasárnap esténként rendszerint élőben bejelentkező baloldali kormányfőjelölt ezúttal nem egyedül beszélt, melléült sajtófőnöke, Simon András.

Márki-Zay a videóban elmondta, a választásokig ebben a formátumban jelentkezik üzeneteivel, hogy „színesebbé tegye” ezeket az alkalmakat. Simon kérdésére kijelentette, hogy szerinte „a világ 197 országából 193 jobban kezelte a járványt, mint Magyarország”. Márki-Zay az élelmiszerárstopot, azaz a hatósági árak szerdai bevezetését szánalmasnak és ostoba intézkedésnek nevezte.

Az „interjúban” szóba került a baloldal népszavazási kezdeményezése is.

Márki-Zay szerint az ellenzék erejét mutatja, hogy egy hét alatt 50 ezer szignót tudtak összeszedni, néhány nap múlva pedig összegyűlhet a szükséges 200 ezer aláírás.

Ezután felszólította Orbán Viktort és Gulyás Gergelyt, hogy haladéktalanul számolják meg az aláírásokat, hogy „ne csak az ő aberrált gondolataikat tükröző kérdésekről lehessen népszavazni április 3-án”. Simon kérdésére elmondta, az ellenzék is tervez köztársaságielnök-jelöltet állítani, ezzel kapcsolatban pedig már folynak a háttérben a tárgyalások. Simon a bejelentkezés végén rávilágított:

„ez nem egy interjú volt, hanem két azonos célért dolgozó ember” társalgása.

Miként a „beszélgetésre” reflektáló posztjában Dömötör Csaba rámutatott, a hódmezővásárhelyi polgármester az „ostoba” szó használata mellett a kormány népszerű intézkedései közül most épp az árstopot támadta be, mindezt úgy, mintha az őt támogató pártok nem követeltek volna azonnali cselekvést hónapok óta.

„Csak lefelé”

– fogalmazott posztja végén a politikus.

Márki-Zay Péter (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)

Mint arról a hirado.hu is beszámolt, Márki-Zay az elmúlt hetekben egyre több társadalmi csoportra tett sértő megjegyzést. Korábban sötétben tartott, trágyával etetett gombákhoz hasonlította a rezsicsökkentés támogatóit, többször kritizálta a 13. havi nyugdíjat, és sértő megjegyzést tett a nyugdíjasokra is – újévi videójában például a járvány miatt „megtizedelt időskorú magyar lakosságról” beszélt. A baloldal miniszterelnök-jelöltje ugyanakkor gyakran használja a kormány intézkedéseivel egyetértő szavazókra az „ostoba” kifejezést, de indulatokat keltő megjegyzéseinek sorából nem maradtak ki a Magyarországon élő zsidók sem. Márki-Zay velük kapcsolatban is több – zsidó szervezetek által is elfogadhatatlannak tartott –, kijelentést tett. Legutóbb azt mondta, hogy „a Fideszben van néhány zsidó, csak elég kevés”.

Címlapfotó: MTI/Mohai Balázs