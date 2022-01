Az elemző szerint a baloldal a rezsicsökkentés mellett az üzemanyagok és az élelmiszerek árstopját is támadja

A baloldal folyamatosan támadja a magyar emberek érdekében hozott kormányzati döntéseket. A rezsicsökkentés és a benzinár-stop után most az élelmiszerárak befagyasztását is ellenzik. Az ellenzék most alacsony áfát követel, ugyanakkor amikor a polgári kormány csökkentette az alapvető élelmiszerek áfáját a baloldal nem támogatta a döntést – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.

Baloldal: Nem fontos az átlagember Rotyis Bálint, a Nézőpont Intézet elemzője az adásban felidézte, hogy a baloldal vezető politikusa, Gyurcsány Ferenc nem vizsgálta felül a 2010 előtti politikáját, amikor a kormányzati politika adóemelésekből, újabbnál újabb sarcokból, az állami szféra visszaszorításából és a piaci szféra megerősítéséről szólt. Mivel ezeket Gyurcsány Ferenc nem vizsgálta felül, így nincs okunk azt feltételezni, hogy ha hatalomra jutna, akkor most másképp viselkedne – mondta. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Márki-Zay Péter a baloldal miniszterelnök-jelöltjeként nemcsak a saját véleményét fogalmazza meg, hanem a teljes baloldali ellenzék nevében beszél – utalt a baloldali politikus vitatott és sokak szerint sértő kijeletéseire Rotyis Bálint. Tehát amikor Márki-Zay azt mondja, hogy a rezsicsökkentés rossz, akkor ez azt jelenti, hogy a baloldal nem ért egyet a rezsicsökkentés intézményével. Amikor pedig arról beszél, hogy az egészségügy üzlet, akkor ez azt jelenti, hogy a baloldal az egészségügyre üzletként tekint. Tehát továbbra is azt a piaci logikát követnék, mint 2010 előtt már megpróbáltak megvalósítani és ráerőltetni az emberekre – világított rá az elemző. Rotyis Bálint azt is elmondta, hogy hazánkban „az ellenzéki politika nagyjából abból áll, hogyha az Orbán-kormány hoz egy döntést, akkor annak az ellenkezőjét képviselik”. A Nézőpont Intézet elemzője szerint ez történt korábban rezsicsökkentés esetén, illetve most amikor a kormány árstopot vezetett be üzemanyagok, majd az alapvető élelmiszerek esetében. A baloldal nem mérlegelte, hogy milliók járnak jól ezekkel az intézkedésekkel, hanem csak mindenképpen ellent akartak mondani az Orbán-kormánynak – emelte ki, hozzátéve, hogy még azt sem vették figyelembe, hogy számos olyan kormányzati intézkedés volt, ami nemcsak a jobboldali, hanem a baloldali szavazók tetszését is elnyerte. Kiemelte, a Fidesz azért is vezetheti már több mint egy évtizede a pártok versenyét, mert ha a kormánypártok látnak egy problémát – legyen az akár nemzetközi méretű –, mindig megpróbáltak az emberek érdekeit szolgáló választ találni. Kapcsolódó tartalom Fidesz: A baloldal az üzemanyagár befagyasztását sem támogatta A kabinet a hatósági árazással határozott lépést tett az energiaárak és az infláció növekedésével szemben. Élelmiszerárstop: az intézkedést azonnal támadás alá vette a baloldal Elemzők szerint a hatósági árazás egy olyan eszköz a kormány kezében, amely korábban már többször bevált. A címlapfotón: Márki-Zay Péter, Karácsony Gergely, Dobrev Klára, Jakab Péter és Fekete-Gyõr András (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)