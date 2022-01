Dömötör Csaba: Az árstopot egyenként és csoportosan is támogatniuk kellene

A fanyalgó cinizmustól az intézkedéseket keveslő számonkérésekig terjednek az ellenzéki reakciók azután, hogy a kormányfő árstopot jelentett be pár kiemelt élelmiszer esetében. A használj-kevesebb-gázt-és áramot jellegű életvezetési tanácsok után már kevés dolgon lepődünk meg – írja közösségi oldalán Dömtör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Bejegyzésében ismerteti, hogy milyen kormányzati intézkedések születtek a koronavírus-járvány alatt a családok védelmében.

Az államtitkár szerint „ha kicsit is komolyan gondolnák az elmúlt hónapokban előadott dühös tónusú parlamenti felszólalásaikat, akkor a mai döntést egyenként és csoportosan is támogatniuk kellene. Nem teszik, és ez most már legyen az ő felelősségük”.

A bejegyzésben Dömötör Csaba ismerteti, hogy milyen döntések születtek még azért, hogy a családok minél kisebb megélhetési viszontagsággal vészeljék át a vírus sokadik hullámainak időszakát:

Hitelmoratórium: ez június 30-ig érvényes egyes társadalmi csoportok számára (pl. gyermeket várók és nevelők, nyugdíjasok, közfoglalkoztatottak).

Kamatstop: a jelzáloghitelek kamatai nem lehetnek magasabbak az október végi szintnél (ez átlagosan havi 11 ezer forintos támogatás).

Rezsicsökkentés a vállalkozóknak is: a kisvállalkozók is beléphetnek az úgynevezett egyetemes szolgáltatói körbe (ez olyan cégekre vonatkozik, amelyek legfeljebb 10 főt foglalkoztatnak és bevételük 4 milliárd alatti).

A benzinár befagyasztása: ezt a döntést a parlament is megerősítette, három hónapra 480 forint a benzin és a gázolaj árának felső határa.

Rugalmasabb szabályok a SZÉP-kártyák felhasználásánál: május végéig hideg élelmiszert is lehet venni a kártyákkal, ez az alszámlák közötti átjárhatóság miatt gyakorlatilag minden alszámlára vonatkozik.

És ha ez nem lenne elég, akkor tovább csökkennek az adók: megszűnik a szakképzési hozzájárulás, 2,5 százalékponttal csökken a szocho mértéke; a munkaadói adók összességében 17-ről 13 százalékra csökkennek, ez az eddigi legnagyobb ilyen jellegű adócsökkentés.

A több százezer forintos családi adóvisszatérítés és a 25 év alatti adómentesség ömagában is vaskos tételt jelent;

Az államtitkár szerint „ha a baloldali pártokat egy dekányit is érdekelnék a járvány alatti megélhetési kérdések, akkor legalább párat megtámogattak volna ezen döntések közül”, hozzátette, hogy:

a kormány persze így is végre tudja hajtani ezeket, de jelzésértékű lett volna.

„Nem tették, így hát továbbra is csak a szörnyűséges fejezeteit ismerjük a Nagy Baloldali Szívdobbanás Programjának: minimálbér nuku, fizetős egészségügy, megemelt SZJA-kulcsok és társasági adó, felejtős 13. havi nyugdíj, a családtámogatások leválasztása a munkavégzés követelményétől, és persze a menjél-inkább-gyalog jótanács. Minden ez, csak nem balra ikszelésre ingerlő ajánlat”

– írja az államtitkár.

