48 perc – Fodor Gábor: Most is Gyurcsány határozza meg a baloldali ellenzék politikáját

Továbbra sem sikerült összegyűjtenie a népszavazás kiírásához szükséges 200 ezer aláírást a baloldalnak, ez is azt mutatja, hogy nem sikerült mobilizálniuk a választóikat. Ráadásul az ellenzék sorra támadja a kormány azon intézkedéseit, amelyekben nagy társadalmi egyetértés van – többek között erről is beszéltek a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsor második adásában, melynek vendégei ezúttal Fodor Gábor és Bayer Zsolt voltak. Most visszanézheti a teljes adást!

48 perc, 2022.01.13-i adás Lánczi Tamás a műsor elején felidézte, hogy annak idején a Fidesznek pár nap alatt sikerült 300 ezer aláírást is összegyűjtenie a kórházi napidíj és a vizitdíj elleni népszavazási kezdeményezéséhez, ehhez képest a baloldal most egy hónap alatt sem volt képes összegyűjtenie 200 ezer aláírást. Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója szerint az ellenzéknek mobilizálási problémája van, de ezzel együtt a kétszázezer aláírást össze kellene tudni gyűjtenie az ellenzéknek. Bayer Zsolt író, publicista felidézte, hogy már a baloldali sajtó is az ellenzék problémáiról cikkezik. Lánczi Tamás felidézte, hogy a héten bejelentett élelmiszerárstopnak rögtön nekiment a baloldal és támadta az egyébként népszerű intézkedést. Bayer Zsolt emlékeztetett rá, hogy a baloldal és Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt a kormány más olyan intézkedéseit is támadja – például a rezsicsökkentést, vagy a határvédelmet – , amivel az emberek 80 százaléka egyetért. A stúdióban egyetértés alakult ki: nagy bajban van az ellenzék, Fodor Gábor szerint nincs az ellenzéknek stratégiája, Márki-Zay vitatott kijelentései miatt pedig folyamatosan magyarázkodnia kell. Ráadásul ezekkel elriasztja a baloldali szavazókat, a jobboldaliakat pedig nem nyeri meg. Márki-Zay Péter baloldali kormányfő mellett szó esett Gyurcsány Ferencről is, aki Fodor Gábor szerint valójában meghatározza a baloldali ellenzék politikáját. Hozzátette, Gyurcsány miatt nem jut ötről hatra az ellenzék. Címlapfotó: M1