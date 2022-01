Dömötör Csaba: A baloldal aktuális miniszterelnök-jelöltje megint vállalhatatlanra videóblogolta magát

Másfél nap telt el azóta, hogy a baloldal aktuális miniszterelnök-jelöltje megint vállalhatatlanra videóblogolta magát, és dermesztő nyíltsággal arról beszélt, hogy „a Fideszben van néhány zsidó, csak elég kevés” – írta közösségi oldalán Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Az államtitkár megjegyezte, hogy olyan mondatok ezek, amelyek nem kiszivárogtak valahonnan, hanem szánt szándékkal mondták őket bele a kamerába. Márki-Zay Péter ráadásul ezt úgy tette meg, mint aki még csak nem is sejti szavai súlyát és vállalhatatlanságát.

A közéletbe mélyen hasító mondatok alapján egyértelmű, hogy a baloldal felkent jelöltje nemcsak a szexuális irányultságot tartja számon, hanem a közéleti szereplők származását is, és ezek alapján következtetéseket von le – tette hozzá Dömötör Csaba.

„Eltelt másfél nap, de az évtizedekig gondosan hangolt kórus most csenddé dermedt. Sehol egy veretes publicisztika, téli álmot alszanak a petíciós hadak, aluszik az EP-képviselők vadakat terelő aggodalmi közlemény-generátora is. Sehol egy eddig-és-ne-tovább kiáltvány, és a jelek szerint a jogvédő brigádoknál is lemerült a vészhelyzeti riasztóberendezések akksija. Megint olyan csend van, hogy a tücsköket is lehet hallani. Pedig még mindig tél van” – fogalmazott a bejegyzésében.

Majd hozzátette, hogy a baloldali pártok hosszú éveket töltöttek azzal, hogy minden szélsőségesnek ítélt – megtörtént, vagy meg sem történt – rezdülésre azonnal kiáltottak. Kiáltottak, petícióztak és tüntettek. Ha hasonló listás kijelentésre került sor, akkor akár a Kossuth teret is megtöltötték. A Parlamentben sárga csillaggal a mellükön demonstráltak.

„Aztán eltelt egy kis idő, és nemcsak összefogtak a korábban kiátkozott listázóval, hanem nyikhang nélkül helyén hagyták a szerencsi tetűcsúszdázós jelöltet, most pedig szó nélkül tűrik az újabb listázásra utaló ámokfutamokat”

– emelte ki Dömötör Csaba.

„Nem tudom, hogy közben lesütik-e a szemüket, de a végeredmény szempontjából mindegy is. Még egy ügy, amelyben mindenki láthatja, nem előre mennek, még csak nem is igazán hátra. Csakis lefelé” – húzta alá az államtitkár.

A címlapfotón: Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Illyés Tibor)