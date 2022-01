48 perc: Blöff a baloldal feles alkotmányozásról szóló elképzelése

Blöffnek tartja Schiffer András, az LMP alapítója, hogy a baloldal feles többséggel akar alkotmányozni egy választási győzelem után – hangzott el a a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsorban. Az LMP volt társelnöke szerint a baloldal ebben a kérdésben ellentmondásba került saját magával.

Feles alkotmányozás: hova vezethetnek a baloldal tervei?

Schiffer András úgy gondolja, hogy a baloldal blöfföl, hiszen hét éven át nem volt olyan komolyan vehető erő, amely zászlajára tűzte volna az alkotmányozás kérdését. 2019-ben vették elő a kérdést, és az LMP alapítója szerint rendkívül veszedelmes ez a gondolat – az LMP korábbi társelnöke erről a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsor első adásában beszélt, melyben ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász is vendég volt. A legfontosabb aktuális magyarországi és nemzetközi hírek és események hátterével foglalkozó műsorban – amelyet az M1 és a hirado.hu közvetített – többek közt arról beszéltek, hogy a baloldal már hosszú ideje próbálja kitalálni, hogy a kétharmados törvényt miként lehet feles többséggel megváltoztatni.

Ifj. Lomnici Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy egy korábbi alkotmánybírósági határozat mondja ki,

hogy kétharmados törvényt nem lehet feles többséggel módosítani,

és ennek aláírói között ott van Vörös Imre is, aki most épp a feles alkotmányozás egyik szószólója. A baloldal azzal érvel a kétharmados törvények feles többségű módosítása mellett, hogy az alaptörvény egy „egypárti alaptörvény”, Brüsszelben is ezt igyekeztek elmagyarázni mindenkinek. Az „egypárti alaptörvény” – az ő meglátásuk szerint – valamilyen jogtechnikai megoldással félretehető – mondta ifj. Lomnici Zoltán. Hozzátette, miután a „brüsszelitáknak” fogalmuk sincs a magyar jogrendszerről, így velük könnyen el lehetett hitetni ezt az álláspontot.

A baloldali érvrendszer szerint az Alaptörvény és annak módosításai a hatalom kizárólagos birtoklását célozzák. Az Alaptörvényben is az szerepel, hogy az ilyen törekvések ellen fel kell lépni, a baloldal pedig ezzel próbálja igazolni önnön érvrendszerét. A baloldal ebben a kérdésben ellentmondásba került saját magával – emelte ki Schiffer András. Szerinte Vörös Imre alkotmányjogász tételei alapján nemcsak az alaptörvényt, hanem az azzal szorosan összefüggésben lévő, a szerintük a hatalom kizárólagos birtoklását szolgáló törvényeket is érvénytelennek tekintik.

Ennél a pontnál jön elő az önellentmondás, ugyanis az ellenzék a feles többséggel pontosan ilyen törvényekkel akar parlamenti többséget szerezni, majd az országgyűlési törvény és a határozati házszabály alapján akarja elfogadni az országgyűlési határozatokat. Vagyis ugyan azt akarják csinálni, amit jelen pillanatban elutasítanak – fogalmazott Schiffer.