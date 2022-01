Soros György magyar származású amerikai üzletember, a New York-i Soros Fund Management befektetési társaság elnöke (Fotó: MTI/Európai Parlament/Philippe Buissin)

Mint ismeretes, a K-Monitor, a Transparency International és az Átlátszó nevű külföldről támogatott nem kormányzati szervezetek még a baloldal helyi előretörését hozó 2019. őszi önkormányzati választások előtt meghirdették az „Ez a Minimum!” átláthatósági célú programjukat. Az NGO-k kezdeményezése elvileg arról szól, hogy segítsék az önkormányzatokat a saját működésük átláthatóvá és számonkérhetővé tételében.

Változatlanul alapos az ok annak a feltételezésére, hogy a baloldali önkormányzatokra gyakorolt nyomás, illetve az egyes fővárosi kerületekben is szintet lépő befolyásszerzés valójában nagyon is előre kalkulált módon zajlik és nem kevesebbről van szó, mint – az EU-s források kérdését is ideértve – a Nyílt Társadalom-hálózat számára helyi szinten megfelelő hátteret teremteni a 2022-es országgyűlési választásokra.

Egy friss bejegyzéseben Budapest Gyógyfürdői portál szó szerint idézi az Amnesty International felhívását miszerint „mindannyian olyan helyen szeretnénk dolgozni, ahol jól érezzük magunkat, biztonságban vagyunk és megbecsülnek minket. Olyan helyen, ahol a fizetésünket és a lehetőségeinket a teljesítményünk határozza meg és nem a nemünk. Ez azonban egyelőre nincs így, a nők még átlagosan mindig kevesebb fizetést kapnak, mint a férfiak, Magyarországon például közel 70 ezer forinttal kevesebbet keresnek.

A fentiek alapján a posztban arra buzdítanak, hogy írják alá az Amnesty International petícióját, amely persze nem tér ki arra, hogy Európában általános tendencia, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak, egészen pontosan az Európai Bizottság legutóbbi felmérése szerint az Unió átlagát tekintve 14,1%-os a bérszakadék a nők és férfiak fizetése között, ami gyakorlatilag két hónap ingyen munkát jelent a nők részéről.

Magyarországon a szám kedvezőbb, mint az uniós átlag, 12,2%, de bőven van tennivaló a szakadék megszüntetése érdekében. Sőt 2017 óta a nemek közötti fizetési szakadék Magyarországon egyre kisebb, a különbségek akkorák, mint Svédországban.

A bérek közti távolság hazánkban az európai és az OECD-átlagnál is kisebb, ráadásul vezető pozícióba is több nő kerül, mint az Unióban. Az Amnesty leegyszerűsítő kampányát egyébként a baloldali vezetésű Óbuda önkormányzata is támogatja.

Ami egyébként a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaságot illeti, a fővárosi fenntartású intézménynél nemrégiben bejelentették, hogy a vállalatnál alkalmazott munkavállalók tíz százalékát, mintegy 100 dolgozóját készül elbocsájtani. Ezt Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes és Szűts Ildikó, a BGYH vezérigazgatója jelentette be. A Mandiner beszámolója alapján, ami Karácsonyéknak nem sikerült, az összejött több városban is, az ország több fürdőkomplexuma is elmondhatja, hogy a pandémia turizmusra gyakorolt drasztikus hatásai ellenére sem kellett egyetlen munkatárstól sem megválni.

A Nyílt Társadalom embere a BKK élén?

2019. október 13-án a baloldal átvette a főváros vezetését, és ezzel megindult a marakodás a hatalomért és a pénzért. A gyenge kezű, tutyimutyi Karácsony Gergely mellé be is ültették Gyurcsány Ferenc embereit, ám nem csak nekik jutott szék: a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) élére a “megfelelő ember” került.

Dr. Walter Katalin közgazdász, aki 29 évesen már McKinsey-partner volt, majd a globális tanácsadócég budapesti vezetőjeként dolgozott. 2013 és 2014 között Bajnai Gordon bukott miniszterelnök kabinetfőnöke lett. 2019-ben vezérigazgatóként segítette a CEU Bécsbe költöztetését (hálás köszönet neki ezért, bár tudjuk, hogy a Soros egyetem a mai napig működik a Nádor utcában). Ezután a Budapesti Városüzemeltetési Holdingot (BVH) is vezette. Kinevezése meglehetősen visszás, mivel Karácsony Gergelyék mindössze néhány napos határidővel, elbírálással kerestek vezetőt a holding élére, nem valódi pályáztatás útján. Ugyanazon év végén a főváros legnagyobb cége, a BKK élére került.

Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) idén kinevezett vezérigazgatója a BKK fővárosi székházában 2021. február 4-én. MTI/Cseke Csilla

A politika frontvonalától ugyan egyelőre – legalábbis saját elmondása szerint – távol tartja magát Walter, azonban a Forbes magazin szeptemberi számának mellékleteként megjelenő Womenben nem zárkózott el attól a felvetéstől, hogy egy kormányváltásnál potenciálisan miniszteri poszton is számolnának vele. Nem idegen tőle a pártok világa, hiszen a Bajnai Gordon féle Együtt 2014 alapítói között is szerepelt a (szintén a volt miniszterelnök által életre hívott) Haza és Haladás Egyesület képviseletében. Az Állami Számvevőszék jelentése szerint Walter Katalin kiemelkedő összeggel támogatta 2014-ben az Együtt pártot, méghozzá egymillió forinttal.

A Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány mögött a kezdetektől feltűnt Soros György alakja. Az alapítvány az amerikai demokratákhoz tartozó balliberális think-tank, a Center for American Progress (CAP) szervezettől kapott jelentős, több tízmillió forint nagyságrendű támogatást.

A Forbes portréinterjúja szerint Walter Katalin férjével, Cornelius Walterral együtt „vagy egy évtizeden át gálánsan támogatták” a Transparency Internationalt, a Soros-hálózat egyik legfőbb zászlóshajóját. A BKK vezérigazgatója pedig a Világszép Alapítvány kuratóriumának tagja. Az alapítvány partnerei között szerepel az a Hintalovon Alapítvány, amelyet a Nyílt Társadalom Intézet is támogat.