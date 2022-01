Gyurcsány állítja össze a listát, nem Márki-Zay – fogalmazott az Origo.hu azután, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje egy tévéinterjúban elismerte: bár szerette volna, mégsem lehet neki és az általa jelölt civileknek külön frakciója a következő Országgyűlésben – hangzott el az M1 Híradójában.

Origo: Gyurcsány írja a listát

Márki-Zay Péter az ATV Egyenes beszéd című műsorában ismerte be, hogy a baloldali összefogás nem támogatja őt abban, hogy saját frakciót hozzon létre. A miniszterelnök-jelölt tavaly ősz óta beszél arról, hogy szeretne a civileknek és a kispártoknak is parlamenti képviseletet biztosítani, ragaszkodik hozzá, hogy neki is legyenek emberei a listán.

A műsorvezető többszöri konkrét kérdése után végül elárulta, hivatalosan is jelzést kapott arra, hogy nem engedik, hogy létrehozza a hetedik frakciót.

„Emelt hangon és hivatalosan is jelezték nekem,

de azt értsék meg, hogy ez nem erről szól, nem a hetedik frakcióról szól, hanem hogy meg akarjuk-e nyerni ezt a választást vagy nem? Csak erről szól nekem, semmi másról” – fogalmazott a baloldali politikus.

A DK vezetője, Gyurcsány Ferenc már az előválasztás után jelezte, hogy bár az eredmény – vagyis felesége veresége Márki-Zay Péterrel szemben csalódás, de a baloldal irányítását nem akarja kiengedni a kezéből.

„Először parlament, először többség, aztán majd kormányfő. Ez a sorrend…” – mondta akkor Gyurcsány Ferenc,

aki internetes videójában egyértelművé tette az erőviszonyokat is.

„Valójában a parlamenti helyekért küzdünk, és ha többségünk van a parlamentben, akkor majd mi választhatunk kormányfőt” – fogalmazott a volt miniszterelnök.

A DK elnöke közösségi oldalán azt hangoztatta, hogy a kormányfő személyéről győzelmük esetén az Országgyűlés legerősebb frakciója döntene. Ez alapján pedig szerinte egyértelműen a DK-é lenne a vezető szerep.

Gyurcsány állítja össze a listát, nem Márki-Zay – írta szerdán Origo.hu. A hírportál szerint bebizonyosodott:

nem lesz saját frakciója Márki-Zay Péternek, mert Gyurcsány Ferenc nem engedi.

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje ezek után még azzal dicsekedett, hogy szerdán közös programja lesz Gyurcsány Ferenc feleségével. Úgy fogalmaztak: megint kiderült, mindenben a volt miniszterelnök dönt, Márki-Zay pedig engedelmeskedik.