A saját politikai térfeléről érte kritika Márki-Zay Pétert: a baloldal miniszterelnök-jelöltje ugyanis arról értekezett, hogy a koronavírus – ahogy fogalmazott – megtizedelte a Fideszt támogató időseket, így a baloldalnak van oka bizakodni egy tavaszi választási győzelemben. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke, Kovács Gergely erre január elsején úgy reagált: „már fél napja 2022 van, kellett is gyorsan egy parasztság” – hangzott el az M1 híradójában.

Baloldali kritika Márki-Zay Péternek

„A százezer forintra megemelt közmunkásbér, a fiatalok adókedvezménye, a családoknak az áfavisszatérítése, a tanárok, egészségügyi dolgozók, szociális dolgozók, kulturális dolgozók béremelése” – hosszasan sorolta újévi bejelentkezésében a baloldal miniszterelnök-jelöltje a kormány intézkedéseit. Márki-Zay Péter szerint ezekre azért van szükség, mert – ahogy fogalmazott – a Fidesz fél.

A hódmezővásárhelyi polgármester többször azt hangoztatta, hogy a baloldalnak van oka a bizakodásra. Például azért, mert szerinte fogynak a kormánypárti szavazók. Márki-Zay Péter mindezt azzal indokolta, hogy az idősek-körében sokan támogatják a kormánypártokat, őket viszont – ahogy fogalmazott – megtizedelte a koronavírus-járvány.

„Mitől lett volna a Fidesznek több szavazója most, mint volt 2018-ban?

A Covid-miatt is megtizedelt időskorú magyar lakosság nagyobb része szavazott a Fideszre,

de a fiatalok, akik minden eddiginél nagyobb mértékben csatlakoztak az előválasztás során már az ellenzékhez, ők messze nagy többségében kormánykritikusak.”

„Már fél napja 2022 van, kellett is gyorsan egy parasztság” – a köszöntőnek szánt beszédre így reagált a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke a közösségi oldalon.

A belső kritikáról a baloldali 24.hu is beszámolt, megjegyezve, hogy a kutyapárt rendesen kiosztotta Márki-Zayt, aki szerint a Fidesz-szavazó nyugdíjasokat megtizedelte a járvány.

Az a kijelentés, hogy most jók az ellenzék esélyei, mert a Covid miatt a Fidesz nyugdíjasai közül sokan meghaltak, a legteljesebb mértékben vállalhatatlan – Márki-Zay Péter mondtairól a kormánykritikus Amerikai Népszava is így vélekedett. A portál a beszédet elemző cikkben azt a kérdést tette fel,

hogyan lehet miniszterelnök-jelölt egy olyan ember, aki a politikai ellenfél nyugdíjas szavazóinak halálán örvendezik.

A cikkben azt is hozzáteszik, hogy „ennek az embernek emiatt most azonnal le kellene mondania a miniszterelnök-jelölti pozícióról, ha demokrata lenne. De nem az.”

Az elmúlt hetekben azt még a baloldalon is egyre többen nehezményezték, hogy Márki Zay Péternél szinte szokássá vált a szavazók sértegetése. A kormánypártok támogatóit például rendszeresen ostobának és aberráltnak nevezi.

A lesajnáló jelzőket egyik Facebook bejelentkezésében pedig a vidéki emberekre is kiterjesztette, mondván, hogy olyan kampány kell, amit még ők is megértenek: „Ugyanúgy, ahogy ’18-ban is elbukták azok, akik nem tartották fontosnak, hogy felvilágosítsák a falusi egyszerű, tudatlan embereket”

Ezt az elképzelést a baloldali jelölt legutóbbi interjújában már a teljes választói rétegre alkalmazta. Márki Zay Péter többször ostobának nevezte az embereket, miközben szavait az egyik műsorvezető is hiába próbálta finomítani.

Márki-Zay: Még a legostobább ember számára is egyértelművé tenni… tehát nekünk mindig…

Bolgár György: Mindig a legfélrevezetettebb ember számára is egyértelművé tenni…

Márki-Zay: Tehát, tényleg sokan ostobák, ez nem kérdéses…

Sértő kijelentéseivel Márki-Zay Pétert korábban is hiába szembesítették. A politikus azt mondta: szavai miatt nem kér bocsánatot, sőt, ha kell százszor is megismétli azokat.

