Elemző: A baloldali pártok nem vállalnak közösséget a saját miniszterelnök-jelöltjükkel

Gyurcsány Ferenc DK-elnök egyik nagy célja, hogy a baloldalt egy olyan, egységes párt alá sorolja be, aminek ő a vezetője. Láttuk azonban az elmúlt négy évben, hogy ez nem valósult meg, s a baloldal töredezett maradt – mondta Rotyis Bálint. A Nézőpont Intézet elemzője szerint az előválasztás előtt mindegyik párt arra törekedett, hogy a különböző alkuk során a lehető legjobb pozíciót harcolja ki magának. Gyurcsány Ferencet is az a cél vezette, hogy neki legyen a lehető legtöbb jelöltje, ezáltal pedig az új összetételű Országgyűlésben majd a legnagyobb frakciója. Rotyis Bálint úgy vélte: az előválasztáson azok indulhattak, akik számára ezt a pártelnökök között megszületett politikai alkuk lehetővé tették.

A Fidesz–KDNP a politikai térfelén erős és egységes pártként jelenik meg.

A baloldal is hasonló egységet szeretne felmutatni.

Az egyéni jelöltek és az államfőjelölt kapcsán is az látható, hogy a baloldalt csak a Fidesz-ellenesség tartja össze, valódi egységről nem beszélhetünk.

Sokáig nem is készültek azzal, hogy valakit államfőnek jelöljenek. Most meg azt látjuk, hogy a nagy nehezen kiválasztott Róna Péter személyével éppen Márki-Zay Péter legfontosabb gazdasági koordinátora, Király Júlia nem tud egyetérteni. Mindez az egység hiányát és komoly ellentéteket mutat. Ezek meghatározzák a kampányt is. A baloldal továbbra is töredezett, csak van egy olyan közös címszó, ami pillanatnyilag összehozta a hat ellenzéki pártot.

Jól látható, hogy Gyurcsány Ferenc a saját pozícióját nem akarja kockáztatni a demokrácia oltárán. Az a célja, hogy a lehető legerősebb pozíciót kiharcolja.

A baloldali pártok ereje határozta meg azt, hogy ki indulhatott és ki nem. Az is látszik, hogy a baloldali pártok nem vállalnak közösséget a saját miniszterelnök-jelöltjükkel. Híre ment: nem hívják közös kampányrendezvényre, mert nagyon szerencsétlen kampányt folytat. Az, hogy Márki-Zay Péter gyakran enged meg magának olyan „viccet”, amely a rasszizmust vagy az antiszemitizmust is érinti, arra bizonyíték, hogy teljesen érzéketlen ezen problémák iránt.

Rotyis Bálint szerint ennél már csak az a nagyobb baj, hogy az egész baloldal is érzéketlen, ha a saját oldalukon süt el valaki rasszista, antiszemita vicceket, nem emelik fel szavukat.