Róna Péter: A CIA tisztes, rendes megélhetést adott

Gyermekkora óta komoly hatást gyakorolt Róna Péter életére a CIA – derül ki a baloldal államfőjelöltjének korábbi nyilatkozataiból. Róna a „szó szoros értelemben” a CIA-nak köszönheti, hogy nem halt bele a diftériába, illetve azt is, hogy édesanyjával Amerikába emigrálhattak, aki ott jól fizető álláshoz jutott – írta a Magyar Nemzet

Róna Pétert sajátos érzelmi kapcsolat fűzi Amerikához, azon belül is a CIA-hoz. Erről Andrassew Iván róla szóló, Miskolctól Oxfordig című portrékötetében, illetve Az élet meg minden nevű podcastban beszélt.

A baloldal államfőjelöltje azt mondta a portrékötetében: amikor a háború végén átértek Németországba, az anyja „jelentkezett az amerikai csapatoknál tolmácsnak, hiszen tudott németül is, angolul is.

A CIA elődjéhez, a CIC-hez került”.

A podcastban ehhez hozzátette, hogy „kezdtem összeszedni az összes elképzelhető járványos betegséget egy nagyon nehéz Németországban. Hála Istennek, hogy megvolt neki ez a munkahelye, mert ezen keresztül be tudtam jutni az amerikai katonai kórházakba, és a szó szoros értelemben életben maradtam”.

Bár a háború után visszatértek Magyarországra, anyja 1956-ban újra az emigrálás mellett döntött. Salzburgban, egy menekülttáborban kötöttek ki. „Anyám bement az amerikai követségre és jelentkezett, hogy Amerikába szeretnénk menni. Oda nagyon nehezen engedték be az embereket. A kérvényhez ki kellett tölteni egy kérdőívet, és abban benne volt, hogy valamikor a CIC alkalmazásában állt. A papírt elküldték Washingtonba, hogy nézzenek utána. Visszajött, hogy igen, csakugyan ott dolgozott, és mielőtt visszatért Magyarországra, nagyon kedvező értékelést kapott. Így aztán mehettünk Amerikába” – mesélte Róna Péter a róla szóló könyvben. Ugyanerről a podcastban úgy fogalmazott: „Találtak egy nagyon kedvező jelentést róla, a munkájáról, hogy megbízható, tisztességes, becsületes, és minden további nélkül mehettünk Amerikába. Később találtunk valakit, aki hajlandó volt minket befogadni.

Pontosabban a CIA segített, keresett valakit, aki Washingtonban segített elhelyezkedni és az átmeneti időre befogadott minket”. A CIA még állást is szerzett neki. „Ez tisztes, rendes megélhetést adott” – tette hozzá Róna, aki szerint a „CIA-világkép szempontjából fontos, hogy aki nekik egyszer tisztességesen és becsületesen dolgozott, azt az élete végéig segítik. Ez a mítosz része – és ez nem csak mítosz” – hangoztatta a baloldal államfőjelöltje Andrassew Ivánnak.

Az amerikai szolgálatok különösen 1956-ban, de már 1945-től és a legújabb időkig igyekeztek a soraikba vonni olyanokat, akiket aztán használatukra fordítottak Kelet-Európában, ezen belül Magyarországon. Igyekeztek minél többet megtudni ezeknek az országoknak a belső viszonyairól. Erről aztán jelentéseket írhattak a főnökeiknek – mondta a Magyar Nemzetnek egy titkosszolgálati ügyekben jártas Amerika-szakértő, aki szerint Róna Péter, aki 1956-ban 12 éves volt, az elmondottak alapján az anyja révén került fel az amerikai listára. A szakértő hangsúlyozta: olyan 1956-os fiatal felnőttek, mint Charles Gati vagy a nemrég elhunyt Balogh Éva, a példák arra, hogy a CIA a szárnyai alá vett Kelet-Európához konyító bevándorlókat, arra számítva, hogy majd jó szolgálatukra lesznek a későbbiekben.

Ennek érdekében a szolgálat adott esetben egzisztenciálisan kisegített embereket, mint tette Róna anyjával is, hogy ne legyenek csalódottak, s az amerikai álomban bízva továbbra is a hasznukra legyenek. Akárcsak Róna esetében is, a lényeg az, hogy mindez nemcsak a kettős lojalitás kérdését veti fel, hanem az Amerikához való elsődleges és feltétlen lojalitásét. Ezek az emberek ugyanis Amerikához lojálisak, és nem fordítva – mondta a Magyar Nemzet által megkérdezett titkosszolgálati szakértő.

A Magyar Nemzet a baloldali pártok közös köztársaságielnök-jelöltjéről azt is kiderítette, hogy teljes káoszt és gigaveszteséget okozott a buszgyártással foglalkozó magyar-amerikai vegyes tulajdonú, kaposvári NABI-nál. A Hirado.hu is megírta, hogy e kapcsán

Simor András korábbi baloldali jegybankelnök „egy teljesen erkölcstelen figurának” nevezte Rónát. Mindezt Békesi László, Horn Gyula volt pénzügyminisztere is megerősítette.

A botrány pontos megértéséhez érdemes az időben visszamenni. A North American Bus Industries (röviden NABI) története 1976-ban kezdődött, amikor kereskedelmi megállapodás született a magyar Ikarus és amerikai Crown Coach vállalatok között. Együttműködésük eredményeként 1977-ben megjelent Los Angelesben az első Magyarországon tervezett csuklós autóbusz. Az 1980-as években az együttműködést felbontották és az Ikarus új stratégiai megállapodást kötött az Union City Body Company-vel (UCBC), hasonló működés szerint: Magyarországon tervezték a buszokat és gyártották a vázakat, míg a végszerelésre az Egyesült Államokban került sor.

1992-ben az Első Magyar Alap tulajdonába (ennek volt az alapítója Róna Péter) került az UCBC, Amerikai Ikarus néven. Így már nem csak a tervezés, de a design és az alkatrészek biztosítása is magyar feladat volt. A karosszéria a Budapest-mátyásföldi gyárban készül, míg az autóbuszok összeszerelése az Alabama állambeli Annistonban történt. A Nabi 2000-ben, a brit Optare felvásárlásával lépett az európai piacra, majd 2002-től kínálta a Magyarországon gyártott Nabi 700 SE elővárosi, helyközi autóbuszt. Zöldmezős beruházással építette fel kaposvári üzemét, hogy itt kompozit karosszériás buszokat gyártson.

Róna Péter és fia 2001-ben került a NABI-hoz. Ekkortól kezdve merült fel egyre több probléma a magyar cég gazdálkodásával kapcsolatban.

Először a Deloitte könyvvizsgáló cég (itt dolgozott Simor András) felmondta a NABI-tól kapott megbízásokat, mert a társaságtól nem kapott meg időben dokumentumokat. A könyvvizsgáló több kifogással élt a NABI gazdálkodásával kapcsolatban. 2004-ben menthetetlenül megromlott a NABI helyzete, a társaságon belüli nyomásra Róna július elején bejelentette visszavonulását, és fiával együtt kilépett a NABI vezetőségéből.

A baloldal közös államfő-jelöltje a 2018-as országgyűlési választások után elhagyta az országot és visszaköltözött Angliába.

„Arra a fájdalmas következtetésre jutottam, hogy ez nem az én hazám”

– magyarázta akkor a döntését.

