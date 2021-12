Orbán Viktor megnevezte a 2022-es év legfontosabb ügyeit

A gazdaságélénkítés, a koronavírus-járvány elleni védekezés és a gyermekvédelmi népszavazás a 2022-es év három legfontosabb témája – közölte a miniszterelnök kedden Budapesten, a Karmelita kolostorban az év utolsó Kormányinfóján. A miniszterelnök bejelentette, hogy Novák Katalint jelölik államfőnek. A kormány a koronavírus elleni oltásra épülő védekezést folytatni fogja az év hátralévő részében is.

Orbán Viktor miniszterelnök, mellette Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, a harmadik oltásokat nézve ismét Magyarország a leggyorsabb: Magyarországon a népesség 32 százaléka kapott ilyen oltást, míg az uniós átlag 21,5 százalék.

A kormányfő úgy értékelt: 2021 nagyon nehéz év volt, meggyötörte az egész világot és Magyarországot is, a magyarok életében az év a vírus elleni védekezésről és a gazdaság újraindításáról szólt.

Hozzátette: 2021-ben már nem volt eszköztelen a koronavírus-járvány elleni védekezés, mivel a világ tudóstársadalma kifejlesztette a vírus elleni oltást.

Orbán Viktor együttérzését fejezte ki azoknak, “akik családjában életek vesztek el” és azok felé is, akik most is betegeskednek, majd mielőbbi gyógyulást kívánt nekik.

A gazdaságélénkítést, a koronavírus-járvány elleni védekezést és a gyermekvédelmi népszavazást a 2022-es év három legfontosabb témája.

A kormányfő megjegyezte, korábban nem ismert gazdaságpolitikai intézkedéseket, “komoly kísérleteket” is tesz a kormány, ilyen a 25 év alattiak szja-mentessége.

Hozzátette: folytatni kell a járvány elleni védekezést, amely oltásalapú marad.

Közölte: jelenleg csak Pfizer-vakcinából 2,4 milliónál több adag áll rendelkezésre, a kormány rendel 2 millió, gyerekoltásra alkalmas dózist is. Mivel a hétvégi uniós csúcson az Európai Bizottság azt közölte, hogy az omikron variánshoz újfajta vakcinára lesz szükség, ebből is rendel 9,5 millió adagot a kormány; ezek a jövő év második felében és 2023-ban érkeznek, a szállítmányban 1,5 millió adag gyermekek oltásához szükséges vakcina lesz. Volt, van és lesz elegendő vakcina Magyarországon – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A gyermekvédelmi népszavazás kapcsán a miniszterelnök elmondta, vita van arról, hogy gyermekeink nevelése kinek az irányítása, felügyelete és engedélye alatt történjen, mihez van a szülőknek kizárólagos joga. Mi az uniós megközelítést e tekintetben elutasítjuk – jelentette ki, jelezve, hogy a bevándorlás témájához hasonlóan ez ügyben is népszavazáson nyilváníthatják ki véleményüket a magyarok.

A nukleáris energia zöldenergiakénti besorolását várja az Európai Bizottságtól

A kormányfő keddi nemzetközi sajtótájékoztatóján, Budapesten közölte: az Európai Tanács csütörtöki ülésén a résztvevők az éjszakába nyúló vitán az energiaárakról nem tudtak megegyezni. Ugyanakkor azt várja, hogy az ottani vita során is nyilvánvalóvá vált elsöprő többség véleményének megfelelő bizottsági előterjesztés kerül nyilvánosságra még az év végéig.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: “az atomenergiát ellenzők nincsenek annyian, hogy blokkoló kisebbséget tudnának létrehozni”. Ezért azt várja, hogy még az év végéig egyértelmű európai álláspont születik arról a bizottság részéről, hogy a nukleáris energia nélkül a klímavédelem nem valósítható meg, ezért a nukleáris energiát a fenntartható, zöldenergiák közé sorolják, valamint, hogy a bizottság kimondja azt is, hogy a gázból nyert energia átmenetileg fenntarthatónak fogadható el.

Magyarország nem fogja megváltoztatni a határvédelem rendjét

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a magyar Alkotmánybíróság teljesen világossá tette: mindegy, hogy mit döntött az Európai Bíróság, Magyarországnak meg kell védenie a határait.

Elmondta, a döntés után a kormány megvizsgálta a lehetőségeit és úgy döntött, “semmit sem fogunk tenni annak érdekében, hogy megváltozzon a határvédelem rendje, vagyis fenntartjuk pontosan azt a rendet, amit eddig is működtettünk, akkor is, ha az Európai Bíróság arra szólított fel bennünket, hogy változtassuk meg. Nem fogjuk megváltoztatni és nem fogunk beengedni senkit”.

Az Ab döntését a kormányfő úgy értékelte: “a bennszülötteket, a bennszülöttek kulturális szövetét alapjogi védelemben részesítette Magyarországon az Alkotmánybíróság”.

Novák Katalint jelöli államfőnek a Fidesz

Novák Katalin jelenlegi családokért felelős tárca nélküli minisztert jelöli köztársasági elnöknek a Fidesz. Áder János jelenlegi köztársasági elnök második államfői mandátuma 2022. május 10-én jár le. Az alaptörvény értelmében másodszor nem választható újra.

A miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóján sajnálatát fejezte ki, hogy a magyar alkotmányos rend csak két hivatali ciklust enged az államfőnek, majd arról beszélt: negyven országgyűlési képviselőnek kell ajánlást tennie az új államfő személyére. A Fidesz pártelnöksége a kérdést megvitatta, és javaslatát hivatalosan már meg is tette – közölte Orbán Viktor.

Orbán Viktor szeretné elkerülni a koronavírus elleni oltás kötelezővé tételét

Orbán Viktor – kulcskérdésnek nevezve a harmadik, megerősítő oltást – arról beszélt: hogy “kézenfekvő lenne a kötelező oltás elrendelése”, mint arról szó van más országokban, de a magyar kulturális közeg, néplélek ezzel szemben még nagyobb ellenállást fejtene ki.

Meggyőzéssel könnyebben lehet eljutni az emberek eszéhez, szívével, mint előírással, így a kormány minden meg fog tenni a magyarok meggyőzése érdekében – jelentette ki a miniszterelnök.

Integrálni, nem büntetni kell a Nyugat-Balkánt

A magyar kormány arról akarja meggyőzni Berlint, hogy a Nyugat-Balkánt integrálni, segíteni, felzárkóztatni, Európába befogadni kell, nem büntetni, szankcionálni, mert utóbbi esetben nagy bajt okoznak.

A kormányfő elmondta, az új berlini kormánnyal nem történt még meg a kapcsolatfelvétel, de ő már kezdeményezte a visegrádi négyek és Németország vezetőinek találkozóját.

Hozzátette, bár az új német kormánnyal az eltérő szellemi megközelítés okán “két malomban őrölünk”, kitüntetett jellegű a két ország viszonyrendszere. Van mire építeni, és nem lenne jó, ha a pártpolitikai megfontolások ezeket az alapokat is kikezdenék – fogalmazott Orbán Viktor, aki úgy látja, így nem lehetetlen, hogy a nagyon különböző pártállások ellenére jók lehetnek a következő években a német-magyar kapcsolatok.

Nem változik a magyar kormány migrációs politikája, Magyarország szerint továbbra is egy a belépés előtt beszerzett engedéllyel folyó, “rendezett bevándorláspolitika kellene”, ám Brüsszel erre nem hajlandó – mondta a miniszterelnök.