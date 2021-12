Karácsony tudtával tárgyaltak a Városháza eladásáról – hangzott el a vizsgálóbizottság előtt

Karácsony Gergely főpolgármester 2021. 12. 08. Fotó: hirado.hu

A Városháza-ügyet vizsgáló bizottság ülésének első napirendi pontja azon levél bemutatása volt, amelyet az Anonymus által közzétett hangfelvételek egyik szereplője írt és Láng Zsolt Fidesz-KDNP-s fővárosi frakcióvezető múlt héten hozott nyilvánosságra.

A levél szerzője Bodnár Zsolt, aki Gansperger Gyula és Bajnai Gordon volt wallisos munkatársa, és azt állította, hogy a botrány hátráltatta a munkáját, ezért a nyilvánosság elé áll.

Horváth Csaba zuglói szocialista polgármester, a vizsgálóbizottság tagja azt indítványozta, hogy a bizottság ne olvassa fel Bodnár levelét, de a testület ezt mégis lehetővé tette.

Bodnár a meghallgatáson arról beszélt, hogy idén május 5-én hívták el a fővárosi vagyonkezelő tájékoztatójára, amelyen több ingatlan, köztük a Városháza értékesítéséről is tárgyaltak. Berki Zsolt szervezte a találkozót, amelyről – mint állította – a beleegyezése és tudta nélkül hangfelvétel készült. Ezt hozta nyilvánosságra Anonymus, az álarcos alak.

A Vagyonkezelő irodájában történt május 5-i megbeszélésen Barts Balázs, a Vagyonkezelő vezetője, Berki Zsolt és Gransperger Gyula, valamint a befektető képviselője is jelen volt.

Bodnár szerint főként a Városházáról esett szó, de beszéltek a Tétényi úti, a Rimaszombat utcai és a Bécsi úti ingatlanok értékesítéséről is. Kérdésre válaszolva elmondta,

40 milliárd körüli összegben említették a Városháza eladási árát.

Egy másik megbeszélésen esett szó a tízszázalékos jutalékról, amit Berki Zsolt kért volna az értékesítésért. Bodnár megerősítette, hogy személyesen ismeri Berki Zsoltot és Gansperger Gyulát, többször is találkozott velük, mint ahogy az orosz befektető, Rahimkulov család tagjaival is. Kérdésre válaszolva azt is elmondta: Berki Zsolt kereste meg azzal, hogy tőkeerős befektetőket keres fővárosi ingatlanok értékesítéséhez. Bodnár szerint Berki nagyon magabiztos volt, úgy lépett fel, mint aki maga képviseli a fővárosi önkormányzatot.

Horváth Csaba zuglói MSZP-s polgármester arra volt kíváncsi, miért érezte Bodnár, hogy a Városháza-ügyében nyilvánosságra került felvételek veszélyeztetik az érdekeit? A vállalkozó kifejtette: az elkezdett fejlesztései, befektetései, beruházásai abbamaradtak.

Szintén kérdésre az üzletember elmondta: nem tett feljelentést, de kész tanúskodni a rendőrségen. Bodnár azt is elmondta, hogy

tudomása szerint a fővárosi önkormányzat szándékában állt a Városháza értékesítése, de pályázatról nem volt tudomása.

Hozzátette: Berki Zsolttól úgy tájékozódott, hogy a főpolgármester is tud az ügyről. Bodnár állítása szerint Barts tájékoztatóján egyértelműen többször is elhangzott, hogy

a Városháza eladásáról a főpolgármester és a közgyűlés vezetésének tudtával és beleegyezésével tárgyalnak.

Azokkal a teóriákkal kapcsolatban, mely szerint a kormánypártok embere lenne, kijelentette, hogy csak saját magát képviselte a tárgyalásokon, senki nem küldte őt.

Láng Zsolt, a bizottság fideszes alelnöke szerint többen nem mondanak igazat, így Karácsony Gergely sem, hiszen van ügy, méghozzá a Városháza eladásáról szóló. – Azok után, hogy tavaly novemberben állítólag elvetette a főpolgármesteri kabinet az értékesítést, fél év múlva Barts Balázs tájékoztatóján még mindig a Városháza eladásáról tárgyaltak – összegezte a tényeket Láng Zsolt.

Kovács Péter bizottsági elnök minderre reagálva elmondta, Barts Balázs nyilvánvalóan a főpolgármester megbízottjaként tárgyalt az ingatlanok értékesítéséről. Egyértelműen kiderült az is, hogy a május ötödikei tárgyaláson szó esett a Városháza eladásáról, mint ahogyan arról is, hogy a tárgyalásokat a fővárosi vezetés jóváhagyásával folytatják.