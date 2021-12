Hollik: Márki-Zay Péter a kudarcos Gyurcsány-korszakot hozná vissza

A baloldal el akarja törölni a rezsicsökkentést, be akarja engedni a bevándorlókat, és most már Márki-Zay elmondta, hogy megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat is – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfőn videonyilatkozatában. Hollik István szerint a 2010 előtti politikát, a kudarcos Gyurcsány-korszakot hozná vissza Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje.