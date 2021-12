Márki-Zay: Bige László átutalt ötmilliót, és fizetett egy hatvanmilliós kutatást is

Bige László már átutalt ötmillió forintot Márki-Zay Péternek a kampányra. Ezt a baloldal miniszterelnök-jelöltje mondta a szabadeuropa.hu-nak. Márki-Zay Péter azt is elismerte, hogy a milliárdos már kifizetett egy 60 milliós kutatást, sőt a baloldal azt kérte a kartellezésért megbüntetett Bige Lászlótól, hogy egy újabb kutatást is finanszírozzon – számolt be az M1 Híradó.

Bige László átutalta az ötmilliót, és fizetett még egy hatvanmilliós kutatást is – írta meg, Márki-Zay Péter egy tegnapi interjúját idézve a 24.hu nyomán a Magyar Nemzet. A napilap szerint a baloldali portál arról is említést tett, hogy a műtrágyapiacon kartellező oligarchától egy újabb felmérés finanszírozását kérték Márki-Zayék. A Mandiner szerint Márki-Zay interjújából összességében kiderült, hogy Bige László átutalta az ígért ötmillió forintot Márki-Zay kampányára, majd kifizetett még egy hatvanmilliós kutatást is, most pedig ismét egy kutatás finanszírozására kérik. A Magyar Nemzet szerint a műtrágyapiac nagyobb részét kezében tartó baloldali oligarcha minden bizonnyal finanszírozni fogja ezt a kutatást is, korábban ugyanis azt nyilatkozta, bármire ad pénzt, amit Márki-Zay Péter kér. A lap felidézte, hogy Bige László ellen októberben emelt vádat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség kétmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és vesztegetés vádja miatt. Az ügyészség szerint Bige visszaosztásos rendszerben értékesítette a műtrágyát, melyet saját üzemében leértékelt, majd teljes áron adott tovább. A gyanú szerint Bigének csaknem 800 millió forint ütötte a markát, melyet egy kedvezményezett kereskedő adott át neki. Kapcsolódó tartalom Nagy István: Tűrhetetlen, hogy bárki nyerészkedjen a magyar gazdákon Az előző évekhez képest négyszeresére emelkedett a műtrágya ára az agrárminiszter elmondása szerint. Feldman Zsolt: A Bige László tulajdonában álló cégek hét év alatt mintegy 36 milliárd forint kárt okoztak a gazdáknak A kormány válságtanácskozásra hívta a műtrágya importőr cégeket, akik megígérték, hogy vészhelyzet esetén biztosítható a magyar gazdák műtrágya szükséglete. Sokat veszített népszerűségéből Márki-Zay Péter a Századvég szerint A bizonytalan szavazók esetében Márki-Zay Péter kedveltsége jelenleg 24 százalékon, elutasítottsága pedig 45 százalékon áll. Bige Lászlóra börtönbüntetést, közügyektől eltiltást és pénzbüntetés kiszabását indítványozta az ügyészség, valamint vagyonelkobzást a vesztegetési pénzre. Emellett egy másik ügyben is érintett a baloldali oligarcha, szintén októberben a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 14 milliárd forintos bírságot állapított meg Bige cégével szemben, amiért kartellezett a műtrágyapiacon. – A magyar gazdáknak és a magyar fogyasztóknak is felbecsülhetetlen kárt okozott Bige László műtrágya-kartellezése – jelentette ki a vádakkal kapcsolatosan az agrárminiszter. Nagy István szerint Bige cége a piaci helyzetét kihasználva mesterségesen tartotta drágán a műtrágya árát és most korlátozná a gazdákat a hozzáférésben.