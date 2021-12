Márki-Zay leleplezte a Fidesz titkát

Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje ismét őszinte volt.

Márki-Zay eképp vezette fel mondandóját: „Őszinte leszek önökkel, hogyha nem mi nyerünk, ha Fidesz marad.” A baloldal jelöltje ezután azzal riogatott, hogy akkor bizony sokan kimennek majd az országból,

„de a tanárok, a rendőrök, az ápolók fizetése akkor is emelkedni fog.”

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor közösségi oldalán sorra teszi közzé, hogy mely csoportok számíthatnak jövőre újabb béremelésre. Bejegyzéseiben rendszeresen azt írja a kormányfő: „Magyarország előre megy, nem hátra!”

Orbán Viktor bejegyzései alapján

a közmunkások bére 100 ezer forintra nő

a rendvédelmi dolgozók 10 százalékos emelésre

a katonák 10 százalékos emelésre

a tanárok és óvónők 10 százalékos emelésre

a bölcsődei dolgozók 20 százalékos emelésre

a szociális ágazatban dolgozók 20 százalékos emelésre

a kulturális ágazatban dolgozók 20 százalékos emelésre

számíthatnak.

Mindezek mellett jövő évtől a 25 év alattiaknak nem kell szja-t fizetniük, 5 százalékos nyugdíjemelés is érkezik, ami a februárban kézbesítendő teljes 13. havi nyugdíjra is vonatkozik, a rendvédelmi szervek dolgozói hat havi fegyverpénzzel gyarapodnak, továbbá a családok is visszaigényelhetik a 2021-ben befizetett jövedelemadójukat.

