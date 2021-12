Közjegyző előtt tett vallomás erősítheti meg: a Városháza eladása napirenden volt

Városházi illetékesek kerestek befektetőket a tervezett ingatlaneladásokhoz, így a Városháza értékesítésére is – állítja a tárgyalások egyik meghívottja. A Fidesz szerint a közjegyző előtt tett vallomás is azt támasztja alá, hogy a főváros vezetése, tehát Karácsony Gergely főpolgármester is tudott ezekről a tervekről. A budapesti vagyonkezelő cégvezető tegnap a vizsgálóbizottság előtt azt állította: hazudott a lehetséges vásárlóknak arról, hogy lenne felhatalmazása ilyen ügyekről tárgyalni – számoltak be róla az M1 Híradójában.