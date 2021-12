Márki-Zay nem kér bocsánatot a gyalázkodásért

Senkitől nem kér bocsánatot Márki-Zay Péter azután sem, hogy ostobának nevezte azokat, akik elhiszik, hogy a Fidesz migrációellenes. A baloldal miniszterelnök-jelöltje újságírói kérdésre még azt is hozzátette, hogy ha kell, akkor százszor is elismétli ezt. Márki-Zay Péter nem fukarkodik a becsmérlő jelzőkkel, sötétben tartott és trágyával etetett, valamint falusi, egyszerű, tudatlan emberekről is beszélt már, és gyakran használja ellenfeleire az aberrált kifejezést is – számolt az M1 Híradója.