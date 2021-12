Márki-Zay tagadja korábbi kijelentéseit

A baloldal miniszterelnök-jelöltje egy lapinterjúban azt állította, hogy soha nem mondta, hogy megszüntetné a rezsicsökkentést.

Márki-Zay Péter, baloldal miniszterelnök-jelöltje a MÖSZ sajtótájékoztatóján. 2021.12.08. Szentendre. Fotó:hirado.hu

A választókat egyre-másra sértegető Márki-Zay Péter amikor a rezsicsökkentésről kérdezték egy lapinterjúban, úgy fogalmazott: „Soha nem mondtam, hogy a rezsicsökkentést meg kell szüntetni.”

Ezzel szemben a valóság az, hogy Márki-Zay többször is a rezsicsökkentés eltörlését szorgalmazta. A baloldali miniszterelnök-jelölt november elején is arról beszélt, hogy

„a rezsicsökkentésnek azt a formáját, amit Orbán Viktor kitalált, azt nem szeretnénk fönntartani”.

Bár szerinte is sokan spórolnak a rezsicsökkentéssel, októberben Márki-Zay Péter Dobrev Kláráva, a DK miniszterelnök-jelöltjével folytatott vitája során azon sajnálkozott, hogy nehéz kivezetni a rezsicsökkentést.

„A végén mindent a fogyasztó fizet, olyan nincs, hogy nem a fogyasztó fizeti, meg nem az ember. Ez egy populizmus. Ha ezt nem tudjuk érvényesíteni az árakban, akkor nem fogunk ösztönözni senkit az energiatakarékosságra. És igenis, az árakon keresztül ösztönözzük az energiatakarékosságra”

– jelentette ki a baloldali politikus, ezzel egyértelműsítve, hogy támogatja Brüsszel klímavédelem címén bevezetendő adócsomagját.

„Az emberek inkább spóroljanak az energiával”

– Márki-Zay Péter tavaly ősszel is ezt a megoldást kínálta rezsicsökkentés címszó alatt. A hódmezővásárhelyi polgármester akkor is amellett érvelt, hogy nincs szükség az ipari kibocsátókkal szemben a lakosságnak kedvezve az energiaárak alacsonyan tartására, mert ha valami drágább, akkor abból szerinte előbb-utóbb kevesebbet is használunk.

A baloldali jelöltnek nem ez volt az első önellentmondása. Korábban arról beszélt, hogy leváltotta az ellenzéket, majd annak részévé vált, illetve azt is mondta, hogy sosem volt fideszes, holott korábban azt mondta, hogy Fidesz-szavazó volt.

