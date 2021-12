Anonymus-felvétel: Soros emberei sok mindent tudnak mozgatni, de „a teteje a Gordon”

Újra jelentkezett Anonymus és újabb részleteket tárt fel a hazai baloldal külföldi kapcsolatairól. Karácsony Gergely pártjának társelnöke, Szabó Tímea a hangfelvétel tanúsága szerint CIA-s kapcsolatokkal is rendelkezik. Kiderült továbbá az is, hogy az érdeksérelmet szenvedett külföldi energetikai, illetve vasút- és útépítési világcégek a nagy visszatérés reményében anyagilag is támogathatják a baloldalt.