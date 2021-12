Újabb egy héttel meghosszabbítják az oltási hetet

A legfrissebb kormányzati döntésekről tájékoztat Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

A beoltottak száma 6 138 885, közülük 5 852 417-en már a második oltást is megkapták, 2 609 385-en pedig már a harmadik oltást is felvették. 10 466 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 124 726-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 218, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 34 931-e emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 902 000, az aktív fertőzöttek száma pedig 187 795-re emelkedett. 7450 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 550-en vannak lélegeztetőgépen.

Az oltási akcióban eddig összesen 947 ezren vettek fel oltást, közülük 775 ezren már a megerősítő harmadik oltást is felvették, és 114 ezer, eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását.

A harmadik oltás felvétele kulcsfontosságú, mivel tanulmányok bizonyítják, hogy hat hónap elteltével az oltóanyag hatékonysága csökken. Felkeresik azokat, akik júniusig felvették a második oltást, és arra kérik őket, hogy vegyék fel a harmadik oltást is.

Gulyás Gergely bejelentette, hogy újabb egy héttel meghosszabbítják az oltási akcióhetet.

A jövő héten azt is ismertetik, hogy hogyan, milyen menetrend szerint zajlik majd a legfiatalabbak oltása.

Gulyás Gergely hozzátette: a kormány felkérte az operatív törzset arra is, hogy vizsgálja meg, hogyan kötődjön a védettségi igazolvány érvényessége a harmadik oltáshoz.

Folytatni kell a rezsicsökkentést

„Ha az infláció ellen küzdeni akarunk, akkor a világpiaci energiaárakat nem szabad beengedi az országba” – mondta a miniszter. Ezért a rezsicsökkentést folytatni kell. A magyar kisvállalkozások számára is elérhető lesz a rezsicsökkentés. A kis- és középvállalkozások esetében 4 milliárd forint alatti árbevétel és tíz alkalmazott alatt lehet igénybe venni.

Az önkormányzatok számára is lehetővé teszik az egyetemes szolgáltatást. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy fontosnak tartja a kormány, hogy az önkormányzatok működése is zavartalan legyen, minél kevesebb pluszterhet kelljen a világpiaci helyzet miatt elviselni. Úgy gondolja, hogy az legfeljebb szórakoztató adalék, hogy akik ostobaságnak tartják a rezsicsökkentést, azok elsők voltak, amikor igényelni kellett. Gulyás Gergely szerint hogyha róluk van szó, akkor mind a budapesti, mind a hódmezővásárhelyi polgármester mégiscsak hasznosnak tartja a rezsicsökkentést.