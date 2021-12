Gulyás: A baloldali önkormányzatok az elsők között jelentkeztek a rezsicsökkentésért

Kisvállalkozások számára is elérhető a rezsicsökkentés

A kormány az energiaárakról és a rezsicsökkentésről is tárgyalt tegnap. A világban elszabadultak az energiaárak, és az infláció elleni küzdelem része a rezsicsökkentés fenntartása. A magyar kormány álláspontja szerint ezeket a terheket nem szabad a lakosságra terhelni, ezért is maximálták az üzemanyag árát 480 forintban – mondta Gulyás Gergely, aki megerősítette azt a korábbi bejelentést is, mely szerint a kisvállalkozóknak is elérhető lesz a rezsicsökkentés.

Az önkormányzatok is igénybe vehetik ezt az egyetemes szolgáltatást – tette hozzá.

Fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzati rendszer működése is zavartalan legyen, minél kevesebb pluszterhet kelljen a járvány miatt vagy a járvány miatt előállt világpiaci helyzet következtében az önkormányzatoknak elviselniük”

– hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Az legfeljebb szórakoztató kis színes, hogy akik ostobaságnak tartják a rezsicsökkentést, és akik szerint kevesebb áramot kell fogyasztani és kevesebbet kell fűteni, elsőként jelentkeztek be az egyetemes árra – jegyezte meg a miniszter, és hozzátette, hogy Márki-Zay Péterék és Karácsony Gergelyék is igényelték a támogatást.

„Tehát

a rezsicsökkentést, hogyha róluk van szó, akkor mégiscsak hasznosnak tartják, és mind a budapesti főpolgármester, mind a hódmezővásárhelyi polgármester elsők között volt, amikor a rezsicsökkentett árral az önkormányzatnak be kellett jelentkezni.”

A befagyasztásról a kormány hat hónapra döntött, Gulyás Gergely reméli, hogy ez idő lejárta után már nem kell szabályozni a villanyáram árát.