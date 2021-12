Elemző: Márki-Zay Péter csak arról tud beszélni, hogy mit nem támogat

A vezető elemző szerint Márki-Zay Péter nem igazán hisz a népszavazás intézményében. Még meg sem történt a népszavazás ebben a kérdésben, de ő már arról beszél, hogy ő személy szerint eltörölné. Ez pedig arról is tanúskodik, hogy a demokráciáról is általában úgy vélekedik, hogy ez úgy működik, hogy adott esetben egy miniszterelnök személyesen töröl el törvényeket – fogalmazott.

Márki-Zay Péter a népszavazásról

A probléma, melyet gyermekvédelmi népszavazásban feltett kérdések is érintenek, létezik, hiszen láthattuk, hogy az Egyesült Államokban ez már megtörtént, az érzékenyítő kampányok országos szinten folyt. De Európában is látjuk, hogy törvényi szinten is megjelenik, vagy legalábbis engedélyeznek bizonyos kérdésekben, akár érzékenyítő kampányokat, akár pedig nemváltó műtétekről való tájékoztatást.

Tehát nyilván való, hogy a probléma létezik, és éppen ezért kell erről megkérdezni a magyar embereket

– emelet ki az elemző.

Kapcsolódó tartalom

Márki-Zay Péter kijelentése pedig általában véve arról tanúskodik, hogy nagyon sokszor csak arról tud beszélni, hogy mit nem szeretne, vagy mi az amit nem támogat, mi az a kormányzati, kormánypárti kezdeményezés, ami számára nem tetsző – mondta, majd hozzátette: de azt nem tudja megmondani, hogy adott esetben ő mit képzelne el helyette.

Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt mondta, hogy Hollandiában már négyéves kortól elkezdik a gyerekek érzékenyítését, és az oktatásban is jelen van a gender-ideológiáról, illetve a homoszexualitásról való oktatás.

Kapcsolódó tartalom

Palóc André szerint ez nemhogy cáfolja Márki-Zay Péter állítását, hanem arról tanúskodik, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje eltagadta ezt a típusú tényt.

„Az ügynek magjában az van, hogy a szülő jogának gondoljuk-e, hogy megszabhatja, és az ő engedélyével lehet bármiféle oktatásban vagy érzékenyítésben a gyermeket részesíteni, akik kiskorú, vagy pedig azt mondjuk, hogy mindenkit beengedünk az óvodákba, iskolákba, és bármiféle érzékenyítő kampányban részesülhet egy gyermeki anélkül, hogy szülője tudna, illetve beleegyezne” – hangsúlyozta a Századvég vezető elemzője.

Hollik István továbbá arról is beszélt, hogy már Magyarországon is jelen van az érzékenyítés, ugyanis 2018-ban az LMBTQ-közösség azt mondta, hogy nagyon büszkék arra, hogy a Demokratikus Koalíció és a Momentum is beemelte kéréseiket az ő pártprogramjaikba, sőt a Momentum azt is mondta, hogy ők beengednék a transzszexuálisokat akár az óvodákba is, hogy az oktatásban részt vegyenek.

Az elemző úgy véli, hogy ez csak idő kérdése, hogy Magyarországra is betörjön a Nyugaton már ismert érzékenyítés. Hogy az ügy milyen fokú itthon, akkor csak azt kell megnéznünk, hogy Nyugaton hol tart, és az a pár év, ami szokott ilyenkor lenni, mint amíg a hullám ideér, arról van igazából szó, hogy ezt el tudja kerülni Magyarország, vagy ugyan erre az útra lép – hangsúlyozta Palóc André

A címlapfotón: Márki-Zay Péter a baloldal miniszterelnök-jelöltje (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)