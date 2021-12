Hazugságspirál, nőügyek, ingatlanbotrány, sértegetés – a november biztosan nem volt a baloldal hónapja

Megosztás Tweet



A baloldal és politikusai botrányt botrányra halmoztak az elmúlt hetekben. Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje naponta mond ellent saját magának, a Gyurcsány embereivel telített fővárosi vezetés ott folytatja „kormányzását”, ahol 2010-ben abbahagyta, Jakab Péter pedig ingatlan- és nőügyekbe keveredett.

Városháza-ügy

Még november elején robbant a Városháza-ügy, melyben egy Anonymus-maszkos ember tárja fel sorról sorra a baloldali vezetés stiklijeit.





Karácsony Gergely főpolgármester az ügy kirobbanásakor még arról beszélt, hogy nincs ilyen ügy, majd rá néhány napra már beismerte, hogy készült olyan tanulmány, amely kitért a Városháza esetleges eladására.

Budapest baloldali vezetése folyamatos hazugságspirálban van, és hogy a dolog stílusos legyen, Bajnai Gordon neve is felmerült már az ügyben. Az exminiszterelnök több hangfelvételen is beszél a Városháza eladásáról és az ott működő „jutalékos rendszerről”. Bajnai érintettsége a Városháza-ügy kapcsán már a botrány kirobbanásakor is szóba került, hiszen Gansperger Gyula, a korábbi Bajnai Gordon-féle Wallis vezetője is hallható a hangfelvételeken.

A főváros vezetését valósággal ellepik a 2010 előtti világ emberei. Ez abból is látszik, hogy

Bajnai nemcsak áttételesen részese a Városháza-ügynek, hanem az újabb és újabb hangfelvételek tanúsága szerint annak egyik fő szervezője.

Egy kedden nyilvánosságra került hangfelvételen a volt kormányfő arról is szót ejt, hogy milyen is a helyzet a baloldalon: „Legalább két probléma van, menedzsmentszempontból. Tehát ugye ez egy hatpárti koalíció, ami egy adottság. Itt valaki megszagolja egy dealnek, egy üzletnek a lehetőségét, akkor rögtön mindenki magát akarja közvetítőként betenni. Azért, hogy aztán valami jutalékot kérhessen.”

A baloldal tehát láthatóan ugyanott folytatja, ahol 2010-ben kénytelen volt abbahagyni, de most még nem az ország, hanem „csak” a főváros vagyonát árusítják ki.

A miniszterelnök-jelölt zűrzavaros kijelentései

Márki-Zay Péter napról napra, hétről hétre újabb önellentmondással örvendezteti meg a politika iránt érdeklődőket. A baloldali miniszterelnök-jelölt csak beszél és beszél, ha kell, ha nem. Legutóbbi emlékezetes mondása a magas benzinárakról szólt.

A politikus egy lapinterjúban azt találta mondani, hogy aki sokallja a benzin árát, vegyen kisebb autót. Ha már fentebb megemlítettük Bajnait, érdemes megjegyezni, hogy a volt miniszterelnök 2009-ben hasonló indoklást mutatott be az ingatlanadó kapcsán: az ingatlant adott esetben el lehet adni, lehet egy kisebbe menni, hogy ha nem bírja fenntartani.

De Márki-Zaynak nem ez volt az egyetlen emlékezetes mondása. A baloldali politikus láthatóan hadilábon áll a következetes kommunikációval, ugyanis egyszer azt mondja, hogy 2010-ben a Fideszre szavazott, mert el akarta számoltatni Gyurcsány Ferencet, máskor meg, hogy ő aztán sosem volt fideszes.

A Gyurcsány Ferenc DK-elnökhöz fűződő viszonya egyébként is meglehetősen sajátos, hiszen miközben önmagát „ellenzékváltónak” tartja, addig korábban arról beszélt, hogy azért dolgozik, hogy a DK a legerősebb kormánypárti frakció legyen.

De a politikus itt nem állt meg, páros lábbal szállt bele a rezsicsökkentésbe is: „A rezsicsökkentésnek azt a formáját, amit Orbán Viktor kitalált, azt nem szeretnénk fönntartani.” Majd nem sokra rá arról beszélt, hogy szereti a rezsicsökkentést.

Márki-Zay közben leostobázta azokat az embereket is, akik szerint a Fidesz a migráció ellen fellép, de azért a CNN-nek adott interjúban Karácsony Gergelyhez hasonlóan hitet tett a migránsok befogadása mellett.

Azonban a baloldal politikusa még ennél is továbbment a magyar emberek sértegetése terén, már-már az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó patkányozásához hasonló módon mondott véleményt a magyar emberekről.

Sötétben tartott, trágyával etetett gombák – ezt gondolja a baloldal miniszterelnök-jelöltje azokról, akik alacsonyan tartanák az energiaárakat, és ellenzik a migrációt – írta közösségi oldalán Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Majd hozzátette, hogy ezek szerint a patkányozás és a lámpavasazás után még mindig tudnak súlyosabbat mondani.

Az adórendszerről is sokat beszélt a miniszterelnök-jelölt, bár talán saját szempontjából is jobban tette volna, ha inkább meg sem szólal. Elmondta, hogy mivel választásra készülnek, ezért nem beszélnek adóemelésről, de ő személyesen jobban szeretné, ha progresszív jövedelmadó lenne Magyarországon. A baloldali politikus ezzel mintegy beismerte, hogy csupán választási megfontolásból beszél a Fidesz–KDNP családtámogatási és adórendszerének megtartásáról egy kormányváltás esetén.

De a miniszterelnök-jelölt láthatóan saját identitásával sincs teljesen kibékülve, hol jobboldalinak, hol baloldalinak nevezi magát.

Ingatlananomáliák és nőügyek

A Jobbik elnöke, Jakab Péter is aktivizálta magát a baloldali előválasztás után, csak épp számára meglehetősen kényes természetű ügyek kapcsán szerepel a címlapokon. A Bors szellőztette meg a pártelnök körüli ingatlananomáliákat.

A lap beszámolója szerint két jobbikos vezető politikus kereste meg, hogy lerántsák a leplet a pártelnök „kettős életéről”. A Bors által bemutatott dokumentumokból kiderül, hogy Jakabnak az Országgyűlés évi hárommillió forintért bérel egy lakást, de a Jobbik elnöke nem költözött be ebbe a lakásba, azt a tulajdonos – Jakab barátja – kiadta valaki másnak. Így duplán tehetik el a bérleti díjat, összesen valószínűleg hatmillió forintot.

Ám itt nem állt meg az újabban élelmiszerekkel pózoló pártelnök botránysorozata, ugyanis kiderült, hogy családja is érintett az ingatlanügyekben. Szintén a Bors mutatta be, hogy pártelnök családtagjai az elmúlt időszakban Budapest XI. kerületében sorra veszik a lakásokat Budán, egy jó befektetésnek számító, ugrásszerű fejlődés előtt álló területen.

De nemcsak az ingatlanok kapcsán tévedhetünk ingoványos talajra, ha Jakab Péterről van szó. Szintén a Bors értesülése, hogy a Jobbik elnöke házas emberként meglehetősen illetlen viszonyba keveredhetett egy hölggyel, akit a pártelnök később kabinetfőnökeként nevezett meg.

A Bors fotókkal és videókkal mutatta be, hogy Jakab esténként a hölgy lakására megy, majd reggel onnan távozik, de hogy ott mit csinálnak, azt senki sem tudja.

Azért különösen érdekes ez, mert Jakab feleségével együtt vette fel a családi otthonteremtési kedvezményt, miközben párttársai rendszeresen szidják a kormány intézkedéseit.

Mindenesetre a pártelnök szerint a szóban forgó hölggyel csupán baráti a viszonya, tagadja, hogy bármilyen házasságtörés történt volna.

A korábban a közösségi médiában és a parlamentben is rendkívül aktív pártelnök ellen a Jobbik újpesti alapszervezete etikai vizsgálatot is kezdeményezett a nőügy miatt, ezután a pártelnök totálisan eltűnt szem elől. Sem Facebook-oldalára nem posztolt, de még a Parlamentbe sem ment be. Hogy Jakab visszahúzódó magatartásának magánéleti vagy egyéb okai vannak, egyelőre nem tudjuk.

„Lakodalom van a mi utcánkban”

Szintén a Bors értesült arról, hogy a korrupciós ügyekbe keveredett Cseh Katalin több tízmilliós lagzit csapott, mikor hozzáment a szintén momentumos Berg Dánielhez. A 4,7 milliárd forintnyi uniós támogatás körüli anomáliák még a nyáron robbantak ki Cseh Katalin körül.

Lakodalma is olyan volt, mintha nem lenne holnap: arannyal bevont ételek, csillogó drágakövek, impozáns palota – ilyen volt Berg Dániel második kerületi alpolgármester és a botrányos cégügyekbe keveredett Cseh Katalin néhány héttel ezelőtti luxusesküvője a Bors beszámolója szerint.

Ám nemcsak ennyi történt az eseményen, a lap később nyilvánosságra hozott néhány fényképet, melyeken

a Momentum EP-képviselője menyasszonyként csúszik-mászik a padlón és meglehetősen érdekes pozícióban támaszkodik a kerítésnek.

Diploma nélküli közgazdász, avagy a mandátum nélküli képviselő

A Momentum számára azonban nemcsak Cseh Katalin jelentett sajtómuníciót. Hajnal Miklós, a párt elnökségi tagja került kínos helyzetbe, mikor kiderült, hogy bár önmagát közgazdászként mutatta be, nincs diplomája. Ennél kínosabb már csak az volt, ahogy a párt akkor még leköszönőben lévő elnöke, Fekete-Győr András próbálta mentegetni párttársát:

„Ő nem azt mondta, hogy diplomás, ő azt mondta, hogy ő közgazdász”

Hogy a diploma nélküli közgazdász fogalma értelmezhető-e, azt már döntse el a Kedves Olvasó, mindenesetre Fekete-Győr kifejtette a véleményét a végzettségek kapcsán: „Engem nem feltétlenül egy diploma tesz akár jogásszá vagy akár egy villamosmérnökké”.

Ezután néhány nappal Hajnal Miklós már nem közgazdászként mutatta be magát, hanem egyenesen országgyűlési képviselőként és ebben az sem zavarta meg, hogy az életben még egy választást sem nyert meg.

Feszültségek a koalícióban

Ám itt nem állt meg a momentumos vonat, ugyanis Donáth Anna, a párt újonnan megválasztott elnöke az ATV Egyenes beszéd című műsorában élesen kritizálta Márki-Zay Pétert, a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjét. Az EP-képviselő arról beszélt, hogy

a baloldal vesztegeti az idejét és füstös szobákban tárgyal, ahelyett, hogy a választók problémáira keresne megoldásokat: „Azon vagyok, hogy minél hamarabb kiderítsem, hogy mire ment el az elmúlt egy hónap.

Nyilvánvalóan nem töltötték munka nélkül az elmúlt egy hónapot, hanem egy asztalnál próbáltak meg egyről a kettőre jutni. Csakhogy ez nagyon-nagyon-nagyon kevés. (…) Nyilvánvalóan, hogyha nem várnának valamire, akkor cselekednének. (…) nem tölthetünk el annyi időt és energiát, illetve az összes időnket és energiánkat egy asztalnál, hogy közben a választóink magukra vannak hagyva.”

A Momentum elnöke Márki-Zay Péter politikáját is bírálta: „Az, hogy milyen eszközöket használunk, az nagyon nagy mértékben kiállít magunkról is egy bizonyítványt.”

Továbbá úgy fogalmazott, hogy „nem kell lemenni kutyába.”

A Momentum politikusa az előválasztásról is elmondta véleményét: „Rengeteg demotivációt is okozott. Elhibázottnak tartom azt, hogy a játékszabályok a folyamatban folyamatosan változtak.

Hogy hirtelen derül ki, hogy nincsen két forduló az egyéniben, hogy emberek szívüket, lelküket beleteszik a versenybe, hogy megmutassák, hogy a jelöltünk a legjobb, aztán hirtelen vissza lesz húzva.”

Donáth szavai nem arattak osztatlan sikert a baloldalon. A DK-s Arató Gergely nyomban be is támadta a Momentum elnökét, mondván, hogy Donáth „aki nem volt ugye a Momentum vezetésének sem tagja és hát nyilván részben ugye elsősorban európai uniós ügyek, vagy döntő részben európai uniós ügyekkel foglalkozik,

talán még nem volt elég ideje, hogy tájékozódjon arról, akár a Momentum egyébként ebben a munkában részt vevő kollégáitól, hogy mennyi munkát végzett el az ellenzék a háttérben az elmúlt egy hónapban.”

Kamuvideó után kamuképpel támadott a baloldal

Szabó Tímea egy az Egyesült Államokban készült képről sejttette azt közösségi oldalán, hogy hazánkról van szó. Rétvári Bence államtitkár hívta fel a figyelmet arra, hogy a kép Szabó sejtetéseivel ellentétben nem egy Magyarországon fagyoskodó hajléktalant mutat.

Jóhiszeműen gondolhatná azt az ember, hogy Szabó Tímea csak „benézte” a dolgot, bár már az is felvetne kérdéseket, de a párbeszédesek nem spóroltak az erőforrásokkal.

A kép forrását leleplező amerikai Citibankot és az elhaladó buszon lévő feliratot egyszerűen levágták a képről.

Azért is különösen érdekes Szabó akciója, mert

ő volt az első, aki a Parlamentben felhozta az álmentős Németh Athina történetét, akivel később a szocialista színekben politizáló Korózs Lajos kamuvideót is készített.

Korózs a botrány kipattanása után nem mondott le sem a Népjóléti Bizottságban elfoglalt helyéről, sem képviselői mandátumáról.

A kamuvideós szocialista „kotyvaléknak” köszönheti az életét

A fentebb már említett Korózs Lajos is elkapta a koronavírust. Három hétig birkózott a baloldali politikus a vírussal, majd elmondta, hogy két Szputnyik V-t kapott. Különösen érdekes ez annak fényében, hogy kamuvideója mellett a szocialista honatya többször is támadta a keleti vakcinákat.

A baloldal „kotyvalékoknak” nevezte az orosz és kínai oltóanyagot is. A keleti vakcinák elleni támadásokat a baloldal 2020 novemberében, az első pillanatban elkezdte. Molnár Csaba EP-képviselő az Európai Bizottságnál akarta betiltatni az orosz vakcina használatát.

Később, 2021 januárjában

a baloldali pártok azóta sem visszavont határozati javaslattal akarták megakadályozni a keleti oltóanyagok használatát.

A DK, Jobbik, MSZP, LMP, Párbeszéd összesen 52 képviselőjéből 50 támogatta a kezdeményezést.

Sőt Korózs neve olvasható első helyen a hosszú listán, amelyet az ellenzékiek írtak alá a koronavírus elleni hisztériakeltés egyik tagadhatatlan bizonyítékaként.

Korózs azóta megjárta a damaszkuszi utat: „Én kaptam két Szputnyikot, de megmondom őszintén, és itt is szeretném megragadni a lehetőséget, hogy mindenkit arra biztassak, hogy oltassa be magát. Minden oltás jobb, mint a lélegeztetőgép, ezt garantáltan tudom mondani.”