Fidesz: A baloldal az iskolákba bejutni akaró LMBTQ-lobbi oldalára állt

A Fidesz és a KDNP a szülők elidegeníthetetlen jogának tartja a gyermekek szexuális nevelését, a baloldal azonban az iskolákba bejutni akaró LMBTQ-lobbi oldalára állt – mondta a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója szerdán az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatban.

Hollik István hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy a magyar embereket is megkérdezzék ebben a kérdésben. Éppen ezért a gyermekvédelmi népszavazás egyik kérdése úgy fog szólni, hogy „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?” – mondta, aláhúzva, hogy számukra a válasz egyértelmű nem.

A baloldal azonban az iskolákba bejutni akaró LMBTQ-lobbi oldalára állt, ami annyira nyilvánvaló, hogy a „magyar LMBTQ-szövetség már 2018-ban azzal dicsekedett, hogy javaslataik közvetlenül bekerültek a legerősebb baloldali párt, a Demokratikus Koalíció (DK) és a Momentum választási programjába is”

– fejtette ki Hollik István.

Kiemelte, a „Momentum programjában ráadásul feketén-fehéren szerepel, hogy biztosítani kell az LMBTQ-felvilágosítást az iskolákban, sőt a Momentum egykori elnöke, Fekete-Győr András odáig ment, hogy azt is elismerte, még az óvodákba is beengedné a transzszexuálisokat, úgynevezett felvilágosító órákat tartani”. Szólt arról is, hogy “Gyurcsány Ferenc már 2011-ben megkötötte szövetségét az LMBTQ-közösségekkel, amikor ellátogatott az érzékenyítéssel foglalkozó Szimpozion Egyesülethez”.

Nyugaton már látjuk, hogy mi következik, ha a magyar emberek nem állítják meg az LMBTQ-lobbit – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Hangsúlyozta, „Hollandiában például már négyéves kortól elkezdik a gyermekek szexuális nevelését, melynek keretében a genderidentitásról és a homoszexualitásról is tanítanak nekik”.

„Számunkra viszont semmi sem fontosabb a gyermekeink testi és lelki egészségénél, éppen ezért buzdítunk mindenkit, hogy támogassa a gyermekvédelmi népszavazáson azt, hogy a szülő joga maradjon a gyermekek szexuális felvilágosítása, és abba rajtuk kívül senki más ne szólhasson bele” – mondta Hollik István.

A címlapfotó illusztráció.