Budai Gyula: Kész szerencse, hogy az Országházat nem tudják eladni!

Hangfelvételek támasztják alá, hogy Bajna Gordon emberei által üzemeltetett fővárosi korrupciós hálózat „jutalékos” rendszerében egy III. kerületi és egy XXII. kerületi ingatlan is gyanús módon cserélt gazdát – mondta kedden a Parlamentben Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő, amelyről egy videót is megosztott közösségi oldalán. Budai Gyula arra is felhívta a figyelmet, hogy időközben újabb hangfelvétel került elő, amelyen egy olyan jutalékos rendszert emlegetnek, amely szerint az eladott ingatlanok értékének 8-10 százalékát vissza kell juttatni a Főváros vezetésének.