Karácsony autója a buszsávot is használva kerüli ki a dugót – VIDEÓ!

Az Origo internetes lapnak küldött olvasói videó alapján Karácsony Gergely főpolgármester a buszsávot használja.







Karácsony Gergelyt ma reggel 8 órára hívta meg Palkovics László az Innovációs és Technológiai Minisztériumba a fővárosi tömegközlekedés finanszírozásának ügyében. Az ügyre Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is reagált a Facebookon:

A főpolgármester eközben közösségi oldalán közzétett videójában látványosan leszáll a 2-es metróról, majd hosszú perceken át gyalogolt pártjának szóvivőjével.

Azonban a főpolgármester úr nem ad ennyire a látszatra az Origo szerint, ha nem forognak a kamerák. A lap által közölt alábbi felvételen Karácsony autója a buszsávban rövidíti az utat, megkerülve ezzel az általa okozott közlekedési káoszt. Karácsony Gergely a jelek szerint még a KRESZ előírásainak betartására sem hajlandó, és a buszsávban rövidíti meg az amúgy elviselhetetlenül hosszú menetidőt.

A lap felidézte, tavaly áprilisban a főpolgármester a pandémiás veszélyhelyzetből adódó felhatalmazásával élve, saját hatókörében meghozott döntésével váratlanul kerékpársávnak nevezte ki a Nagykörút egyik forgalmi sávját, ezzel jelentősen lassítva a belváros autós közlekedését.

A döntésről sem a lakossággal, sem a civil szervezetekkel nem egyeztetett, így sokan nem tudták mire vélni az út közepére az egyik napról a másikra felvitt sárga csíkokat – tették hozzá.

„Idén nyár elején Karácsony Gergely tovább rontott a helyzeten azzal, hogy több nagyobb fővárosi beruházást egyszerre kezdtek meg. Ekkor indult a Lánchíd sokáig halogatott felújítása, de komoly lezárásokra került sor a Blaha Lujza tér, valamint a pesti rakpart miatt is”–fűzték hozzá.

Külön pikantériája a történetnek, hogy több olvasónk is arról számolt be, hogy a BKK több járatán hangosbemondón a kormány ellen keltenek hangulatot. A főpolgármester a tömegközlekedést láthatóanpolitikai eszköznek is tekinti.