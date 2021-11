Nem először sértegette Márki-Zay Péter azokat, akik szerint fontos az alacsony energiaár

Sötétben tartott, trágyával etetett gombáknak tartja a rezsicsökkentés támogatóit Márki-Zay Péter. Mindez egy újabb videóból derül ki. A baloldal közös miniszterelnök-jelöltje nem először sértegette azokat, akik szerint fontos az alacsony energiaár. A kormányfő azt mondta: ma két oldalról is támadás éri a magyar családokat: a baloldaltól és Brüsszelből is – számolt be róla az M1 Híradó.