Novák: Hátrányos helyzetű gyerekeknek indított karácsonyi adománygyűjtést a Magyar Református Szeretetszolgálat

Megosztás Tweet



Hátrányos helyzetű gyerekeknek indított karácsonyi adománygyűjtést a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Kívánságlista nevű akcióban a gyerekeknek karácsonyi ajándékot vehetnek az adományozók – közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Novák Katalin – aki a szeretetszolgálat jószolgálati nagykövete is – a videóban ismertette: a szeretetdoboz.jobbadni.hu oldalon összegyűjtötték a gyerekek kéréseit, onnan választhatja ki az adományozó, hogy melyik gyermeket támogatja. A kért ajándékot meg is lehet venni, de pénzadománnyal is hozzá lehet járulni a gyerekek kívánságainak megvalósításához – tette hozzá.







Elmondta: idén a családjával a sportolni szerető gyerekek vágyait teljesítik, focilabdát, röplabdát, gördeszkát vásároltak, és eljuttatják azokat a megadott címekre.

A videóhoz írt bejegyzés szerint a szeretetszolgálat idén a korábbiaknál is több, háromezer gyermek vágyát szeretné teljesíteni. A kívánságok között szerepel babaház, játékautó, de van olyan gyermek, aki focilabdára, gördeszkára, edzőcipőre vágyik – olvasható a tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán.