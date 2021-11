Szijjártó Péter bemutatja: Hillary Clinton kontra tisztelet és realitás

Megosztás Tweet



Minden bizonnyal lesznek külső beavatkozási kísérletek a magyar választási kampányba, egyes előkészületi fázisokat már sikerült is detektálnunk – mondta a Financial Times újságírójának a magyar külügyminiszter. Szijjártó Péter a Magyarországot erős kritikával illető Hillary Clinton idézett szavaira reagálva kijelentette: „nem szorulunk rá arra, hogy bárki ilyen érettségi vizsga jelleggel bírálgassa el a magyar demokrácia állapotát.”

Miután szerb kollégáját, Nikola Selakovicot fogadta csütörtökön Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a sajtótájékoztatón a Financial Times kérdésére is válaszolt. A brit lap tudósítója azzal kapcsolatban kérdezte a minisztert, hogy Magyarországot nem hívták meg az Egyesült Államok által meghirdetett demokráciaügyi online csúcstalálkozóra, illetve arra is kitért, hogy Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter nemrég „autokratikus, kapzsi, korrupt nemzetek közé tette Magyarországot is”.

Ezekkel összefüggésben pedig afelől érdeklődött, hogy lehet-e arra számítani, hogy Washington nem csak jelképes, hanem gyakorlati szinten is fel fog lépni az ügyben. Példaként hozta fel Bulgáriát, ahol a választások előtt is léptek.







A külügyminiszter Facebook-oldalára is feltett sajtótájékoztató részlete szerint az újságíró kérdésére reagálva Szijjártó leszögezte: a Clinton-nyilatkozat is világossá tette, hogy „belpolitikai típusú rendezvénynek”‚ számít a decemberi demokráciacsúcs. Szerinte jól látható, hogy erre nem hívták meg azokat az országokat, amelyek vezetői jó kapcsolatot alakítottak ki az előző elnökkel, Donald Trumppal.

„Mi egy ezeréves államisággal rendelkező ország vagyunk, ezért nem szorulunk rá arra, hogy bárki ilyen érettségi vizsga jelleggel bírálgassa el a magyar demokrácia állapotát”

– fogalmazott a miniszter, és hozzáfűzte:

„Nem a Holdon élünk, hanem Közép-Európában, így minden bizonnyal lesznek külső beavatkozási kísérletek a magyar választási kampányba, egyes előkészületi fázisokat már sikerült is detektálnunk.”

A magyar szolgálatok teszik a dolgukat ezek elhárítása érdekében – jelentette ki Szijjártó Péter.