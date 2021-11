Budapesti Fidesz: Karácsony bármit megtesz, hogy ne a Városháza-ügytől zengjen a sajtó

Megosztás Tweet



Üres fenyegetés a közösségi közlekedés leállítása – Karácsony bármit megtesz, hogy ne a Városháza-ügytől zengjen a sajtó – írja közösségi oldalán a budapesti Fidesz. A fővárosi városháza eladásának ügyében több feljelentés is érkezett, a rendőrség nyomozásokat rendelt el.

A fővárosi Fidesz bejegyzése szerint







„valahol érthető, hogy Karácsony Gergelynek pánikszerűen megint a kormányra kell mutogatnia, hiszen éppen nyakig süllyed a Városháza állítólagos eladásának korrupciós botrányában.”

Hozzáteszik, hogy azt is értik, hogy a legfájóbb ponttal, a fővárosi közösségi közlekedés leállításával kell fenyegetni, de azért úgy látszik, a BKV-ban nincs túl nagy pánik a pénzügyi helyzetet illetően, hisz épp tegnap küldtek körlevelet a dolgozóknak, hogy a január 1. és október 31. között ledolgozott órák után bérprémiumot fizetnek, ami átlagosan 120.000 Ft/fő kifizetést jelent, de a megállapodás alapján kifizetik az ajándékutalványokat is az arra jogosult dolgozóknak, és a Budapest pótlék második részletét is ki tudják fizetni – hívja fel a figyelemt a Fidesz.

Bejegyzésükben rögzítik, hogy

„félreértés ne essék, a BKV munkavállalói az utolsó fillérig megérdemlik ezeket a juttatásokat! Csupán a budapestieket szeretnénk megnyugtatni, illetve a főpolgármesternek jelezzük, hogy ennyire hiteltelenül mégsem kellene fenyegetőzni!”