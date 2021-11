Városháza-ügy: Bajnai Gordonról ezúttal egy hangfelvétel került elő

Megosztás Tweet



Újabb hangfelvétel került ki a főváros baloldali vezetését behálózó Városháza-ügyről. Ezúttal Bajnai Gordon volt miniszterelnök hallható az Anonymus felvételén a Pesti Srácok beszámolója szerint.

Felér egy részletes, töredelmes beismerő vallomással az a hangfelvétel, amelyen Bajnai Gordon maga taglalja, hogy aktívan közbenjárt a Városháza eladásának ügyében – írja beszámolójában a Pestisrácok.hu.

Anonymus pénteken juttatta el a Pesti Srácok szerkesztőségéhez leleplező sorozatának újabb epizódját, amelyen hallható, hogy Bajnainak nem „szórványos ismerőse” Gansperger Gyula, hanem vállaltan régi harcostársa, és ő kérte fel a volt miniszterelnököt, hogy közbenjárjon a fővárosi vezetésnél.







Kiderült az is, hogy az érintettek a fővárosi vagyonkezelő vezetőjénél, Barts Balázsnál is lényegesen magasabban álló emberrel egyeztettek, és világossá vált, hogy a Városházát a valóságban ketten vezetik, az egyikük Tordai Csaba, a főpolgármester főtanácsadó.

Az Anonymus újabb, pénteken kiszivárgott felvétele szerint a volt miniszterelnök maga is aktívan, sőt, kifejezetten tevékenyen vett részt az ügyletben. Bár Bajnai csütörtökön még egy Facebook-bejegyzésben jelezte, hogy valóban a tanácsát kérték az ügyben, de azzal hárított el, hogy nincs befolyása az ügyben, egyébként is a „jelenlegi irracionális politikai környezetben” nem tartaná szerencsésnek az értékesítést, mivel az szerinte is túl nagy támadási felületet jelent.

A beszélgetés elején Bajnai Gordon emlékezteti beszélgetőtársait, hogy miniszterelnöke volt ennek az országnak, ami szerinte bizonyos kötött pályát jelent,

egykori kormányfőként még bizonyos tisztességesnek látszó üzletekbe sem mehet bele, ami úgy is érthető, hogy a Városháza eladásának terve nem tartozik ebbe a kategóriába. Bajnai azt mondta, azért vállalkozott az egyeztetésre, mert a Gyula (bizonyára Gansperger Gyula – a szerk.) régi harcostársa.

Az a Gansperger Gyula, akiről csütörtöki posztjában még azt írta, hogy a Wallistól való 2005-ös távozása után kapcsolatuk szórványossá vált.

A beszélgetésben Gyula azt kérdezte a Gordontól korábban, hogy kivel tudna egyeztetni a Városházán, mire a Gordon megnyugtatta a Gyulát, hogy nyugi, a Városháza tele van olyan emberekkel, akik az ő kormányában/kormányának dolgoztak korábban.

Ezektől Bajnai megtudta, hogy a Városháza eladásának szándéka valós, de emberei arról is tájékoztatták, hogy elsősorban nem magyar befektetőkben gondolkodnak, mert azoknak hiányoznak a beszélgetésben ki nem fejtett képességeik.

Bajnai Gordon azt is világosan elmondta, hogy tudomása szerint Barts Balázst jelölték ki a feladatra. Tehát kijelölték, ami egészen mást jelent, mint amivel Karácsonyék maszatolnak, azaz, hogy Barts a hatáskörét túllépve, saját szakállára kezdett el dolgozni az értékesítésen. Bajnai kijelentette: Bartsot kiváló szakembernek tartja, de ő nem vele, hanem azzal egyeztetett, aki jóval Barts felett áll.

A volt kormányfő egyértelművé tette, hogy a Fővárosi Önkormányzatnál azok, akik az eladást pártolták, egy kisebb helyre akartak költözni. A meg nem nevezett érintettek azt mondták Bajnainak, hogy az üzletet nem akarják a 2022-es országgyűlési választások előtt nyélbe ütni, mert az túl nagy támadási felületet jelent politikai értelemben.

Az egykori miniszterelnök a felvétel tanúsága szerint részletesen meg is mutatta beszélgetőtársainak, hogy hol épülne az új Városháza, és azt is elmondta, hogy az eladásban érdekeltek szállodát, irodákat képzeltek el a jelenlegi hivatal épületébe.

Bajnai közölte, egyeztet még a Tordaival – Tordai Csaba, Karácsony ügyvédje és főtanácsadója, a Bajnai-kormány államtitkára –, mert szerinte Tordai azon két ember egyike, akik manapság üzemeltetik a Városházát.