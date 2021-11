A Jobbik volt képviselője szerint nem életszerű Jakab magyarázkodása

Megosztás Tweet



Csütörtökön újabb részletekkel jelentkezett a Bors Jakab Péter ingatlanügyeivel kapcsolatban. A lap azt írjta: a Jobbik elnökének családja sorra vásárolja a lakásokat Kelenföldön. Épp ott, ahol Jakab Péter – adófizetői pénzből – lakást bérel magának. A Jobbik volt országgyűlési képviselője is reagált az ügyre. Novák Előd szerint a Jobbikban sajnos korábban is bevett szokás volt a lakhatási támogatással való visszaélés, hiába tiltakozott ellene, végül a frakció ki is zárta – közölte a Híradó.



Három újbudai lakás, ami Jakab Péter közvetlen rokonának tulajdonában van – erről írt csütörtökön a Bors. A lap úgy fogalmaz: Jakab „kamulakása” is ugyanezen a környéken található.





A napilap azt állítja: a Fehérvári úti, a Bocskai úti és az Etele úti ingatlan is csak azért került Jakab Péter nővére, nővérének anyósa, valamint sógora nevére, hogy a nyilvánosság számára ne legyen világos, hogy az ingatlanvásárlások mögött a Jobbik elnöke áll.

Egy nappal korábban szintén a Bors írt arról – egy rejtett kamerás felvétel alapján –, hogy Jakab Péter kiadja azt a lakást, amelyet egyébként az adófizetők pénzéből az Országgyűlés Hivatala bérel számára. A felvételen egy nő azt állította, hogy Jakab Pétert soha nem látták a környékén. A Bors szerint a szomszédok is kivétel nélkül ugyanígy nyilatkoztak.

Korábban az Origo is cikkezett arról, hogy a Jobbik elnökánek több mint 6 millió forint tiszteletdíj és juttatás jár. Jakab csütörtökön reagált a Bors állításaira. Elismerte, hogy családtagjainak vannak lakásaik a környéken. Azt írta: ezeket korábban vették hitelből, amit még most is fizetnek.

Novák Előd szerint nem életszerű Jakab magyarázkodása

Nem sokkal később Jakab Péter volt párttársa, Novák Előd is reagált az ügyre. A Mi Hazánk Mozgalom újbudai önkormányzati képviselője azt írta közösségi oldalán: Nem életszerű, hogy a miskolci Jakab Péter miért Budapest másik végében bérel lakást, miért nem a Parlament vagy a főváros Miskolc felé eső végén?

Egyben Novák Előd közölte: „Jakabot sosem látták Újbudán, pedig önkormányzati képviselőként ő is hallott volna róla, ha a hétköznapjait arrafelé tölti.”

Kiemelte:

a Jobbikban sajnos korábban is bevett volt a lakhatási támogatással való visszaélés, hiába tiltakozott ellene, végül a frakció ki is zárta.

Gyöngyösi Márton volt a csalás egyik fő elkövetője. Pörzse Sándor a nyilvánosság elé is vitte a vitánkat, miután lelepleződött az ő visszaélése is. Hozzátette, úgy tűnik, ismét csak zsebre teszik a képviselők lakhatására szánt pénzt, közben meg vagy szállodázgat, vagy frakciópénzből bérelnek neki másik lakást, ahogy kocsit is sofőrrel, „a nép egyszerű gyermekének”.

Jakab Péter albérleti ügye a Kormányinfón is szóba került.

„A cikkben megjelenő feltételezések ha megfelelnek a valóságnak, akkor jogellenes módon használta fel a Jobbik elnöke az országgyűlési képviselők számára rendelkezésre álló lakástámogatást. Ezt kell megvizsgálni, ha a cikk állításai igazak, akkor ő ezt jogellenesen használta fel” – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A Bors csütörtöki cikkében egyben azt is közölte, hogy további terhelő információkkal rendelkezik a Jobbik elnökéről.