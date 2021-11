Dömötör Csaba: A főplogármester százezrek elé rakja ki a stoptáblát

Megosztás Tweet



„Naponta ingázik Budapestre? Főpolgármester úrnak üzenete van az ön számára: »Ne jöjjön ide!«” – írta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi oldalán.

Sok százezer ember ingázik rendszeresen Budapestre. Különböző okokból teszik: tanulnak, dolgoznak, árut szereznek be stb. Az egymással össze nem hangolt budapesti forgalomkorlátozások és egyéb kellemetlen nyalánkságok (pl. a biciklisek nélküli biciklisáv) nekik is soha nem látott bosszúságot okoztak az elmúlt hónapokban. Rengeteg pluszórát ültek a dugóban. Órákat, amelyeket tölthettek volna a munkahelyen vagy éppen a családjukkal is – írta az államtitkár.

Majd hozzátette: Karácsony Gergely, ahelyett hogy a minimális empátia jeleit mutatná, egész egyszerűen kijelenti, nem megy, hogy ezek az emberek naponta beüljenek az autóba és Budapestre ingázzanak. Ezzel százezrek elé rakja ki a stoptáblát. Teszi ezt úgy, hogy nagyon is jól tudja: ezerféle oka lehet annak, hogy valaki ingázik. A legtöbbször nem jókedvből teszik, hanem valamilyen egyéb körülmény miatt (Ha főpolgármester úr netalán egyszer hétfő reggel hatkor érkezne Budapestre az M3-ason, olyan embereket látna, akik több száz kilométerről érkeznek, hogy helyt álljanak építkezéseken. Olyan embereket, akiknek az övéi kormányzása alatt a legtöbb esetben nem volt munkája.).







A Budapestre ingázó százezrek Karácsony Gergelytől eltérően nem engedhetik meg maguknak, hogy valamikor délelőtt sofőrrel fáradjanak le a munkahelyükre a budai lankák valamelyikéről. Időre érkeznek, szigorú időbeosztás szerint élnek

– emelte ki Dömötör Csaba.

Majd úgy fogalmazott, hogy már „megszoktuk, hogy Karácsony Gergely világában mindig más a hibás. Általában a kormányt találja meg a Nagy Hibáztatós Célkereszt, most az ingázók kerültek bele. Egyet kérünk csak, ha unja a munkáját, ha nem tud érdemi eredményeket elérni a főpolgármesteri székben, legalább egyet ne tegyen: mindezért ne a munkába járó magyarokat vegye elő”.

A címlapfotón: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)