Márki-Zay szerint ne legyen benzinár-támogatás

Márki-Zay Péter a benzinárban semmilyen szociális szempontot nem tart indokoltak – erről beszélt néhány héttel ezelőtt a baloldal miniszterelnök-jelöltje. A Fidesz szerint az egyetlen komoly veszély a hazai energiabiztonságra az, hogy ha Gyurcsány Ferenc Márki-Zay Péteren keresztül visszalopakodna a hatalomba – hangzott el az M1 Híradójában.



Ne legyen benzinár-támogatás – Márki-Zay Péter ezt azon a vitán jelentette ki, amelyben a rezsicsökkentésről is felelőtlen lépésként beszélt. A moderátor arra volt kíváncsi, a baloldali jelölt támogatja-e, hogy a kormány a lakosságnak kedvezve szabályozza az árakat.







Márki-Zay Péter válaszában először a benzinárakról kezdett beszélni, majd a rezsicsökkentésre tért át:

szavaiból az derült ki, hogy ezek egyikét sem tartaná alacsonyan a magasabb, piaci árakkal szemben.

A Márki Zay Péter által most bírált intézkedések évek óta segítik a magyar családokat – erről beszélt a Fidesz alelnöke a nagyobbik kormánypárt tisztújító kongresszusán vasárnap. Németh Szilárd úgy fogalmazott: a rezsicsökkentés nemzeti ügy.

Az üzemanyag árának maximalizásához hasonlóan a kormány 2010 után az energiaárak növekedésének is határt szabott, visszaszerezte az erőműveket, az energiaelosztókat és szolgáltatókat, valamint a gáztározókat is.

Elemzők szerint ennek is köszönhető, hogy miközben Magyarországon kívül minden európai országban nőttek az energiaárak, sőt több nyugat-európai országban – köztük Ausztriában és Németországban is – tájékoztató filmekben oktatják a lakosságot, mit kell tenni áramszünet vagy a gázellátás kimaradása esetén,

Magyarországon biztosított a folyamatos és változatlan árú energiaellátás.

Németh Szilárd emlékeztetett: a baloldal ezzel szemben tizenötször emelte a gáz és a villany árát és külföldi kézbe engedte át az energiaszolgáltatókat. Márki-Zay Péter nyilatkozatai pedig azt mutatják, hogy győzelmük esetén ez a politika térne vissza.

„Az egyetlen komoly veszély a hazai energiabiztonságra az, hogy Gyurcsány Márki-Zay Péteren keresztül visszalopakodna a hatalomba és legújabb baloldali miniszterelnök-jelöltjén keresztül üzen is rezsiügyben. Világos beszéd, Márki-Zay mondatait nem kell magyarázni ”– magyarázta.

Az idegen érdekeket gátlástalanul kiszolgáló baloldali lépésekre nemet kell mondani – ezt már Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta a Fidesz-kongresszuson.

„Miközben a mi politikánkkal az is jól jár, aki nem ránk szavaz, a baloldal politikájával azok is rosszul járnak, akik rájuk szavaznak”. A kormányfő leszögezte: a baloldal terveivel még saját szavazóik is rosszul járnak.