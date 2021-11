A magyar szórvány napjáról emlékeztek meg az Országgyűlésben

Megosztás Tweet



A napirend előtti felszólalások között szó volt a vasárnapi Fidesz-kongresszusról, a klímavédelemről és a járványkezelésről is.

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke felidézte, hogy november 15-ét, Bethlen Gábor fejedelem születésének és halálának napját 2015-ben az Országgyűlés a magyar szórvány napjának nyilvánította. Hozzátette: a szórványban élő magyarság nemzeti identitása megőrzésében a legveszélyeztetettebb. Hangsúlyozta, a többségi magyar nemzet testétől távol élő magyarok önazonosságuk megtartásáért vívott küzdelmükben nincsenek egyedül, jogaik gyakorlásában, a kultúrájuk megőrzésében mindenkor számíthatnak Magyarország támogatására.

A Párbeszéd szerint a Fidesz nem foglalkozik az emberek problémáival Kocsis-Cake Olivio párbeszédes politikus a vasárnapi Fidesz-kongresszus kapcsán arról beszélt, hogy kiderült, a nagyobbik kormánypárt nem sokat gondol az emberek problémáira, az ország bajaira, többet foglalkozott az ellenzékkel. Szembeállította a kongresszust, amelyen „a demokrácia csak nyomokban volt megtalálható” és az ellenzéki előválasztást. Azt tudakolta, mi a válasza a Fidesznek az egészségügy, az oktatás, a rászorulók, a klímavédelem területén, a jogállammal kapcsolatban felmerülő kérdésekre. Szerinte az ellenzék közös programja megoldásokat kínál.







Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint vasárnap egy erős politikai közösséget lehetett látni és előny az, ha egy politikai közösségnek van erős vezetője. Az elmúlt 11 év kormányzati tevékenységéből kiemelte a folyamatos gazdasági növekedést, a sokszínű családtámogatást, a csökkenő munkanélküliséget, a rezsicsökkentést, a devizahitelek kivezetését. Hozzátette:

2010-hez képest 1700 milliárd forinttal költenek többet egészségügyre. Szerinte a budapesti Városháza körüli „balhé” mutatja, mire lehetne számítani egy baloldali kormány idején.

Elmondta, lenne teendő a fővárosban, a közlekedésszervezés, a közbiztonság, a köztisztaság területén, de nem ezzel foglalkoznak, hanem azzal, hogy talicskával széthordják a vagyont, ahogy 2010 előtt tették. Lehet, hogy Karácsony Gergely főpolgármesternek az sem tűnne fel, ha a DK-sok elhordanák az irodájából a széket – fogalmazott, majd azt kérte, azonnal állítsák le a privatizációs manővert.

Az LMP szerint új klímatörvényre van szükség. Schmuck Erzsébet LMP-s politikus szerint áttörést nem hozó glasgow-i klímacsúcs kapcsán bírálta a magyar klímapolitikát. Szerinte sokkal komolyabban kell venni a nemzeti vállalásokat az éghajlatváltozás megfékezése érdekében. Jelenleg afelé közeledünk, hogy két bolygónyi erőforrást használjon az emberiség – mondta. Azt kérte, hogy a kormány vizsgálja felül a klímatörvényt, nézzen szembe a probléma súlyosságával és ambiciózus célokat kitűzve terjessze be újból.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára közölte, a klímaváltozással szemben cselekvéssel és nem szövegeléssel kell fellépni.

A baloldalnak nemcsak beszélnie kellene, hanem tenni is a klímavédelemért

– közölte, majd a főpolgármestert bírálta, mondván: nem gyűjti a szemetet, hanem termeli, megszünteti a 154 éves Főkertet, és nem csinál semmi mást, mint Facebook-posztokat ír. Kitért rá: Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy 2050-re klímasemleges legyen. Ezt a törvényt azonban az ellenzék nem szavazta meg – mondta. Szerinte Magyarország már most is klímabajnok, ambiciózusok a célkitűzései. Hozzátette:

Magyarországnak vitája van arról Brüsszellel, kinek kell fizetnie a klímaváltozás költségeit. Ezt nem lehet a magyar emberekkel megfizettetni, a klímaromboló nagy cégeknek kell fizetniük

– jelentette ki.

A DK szerint egyre aggasztóbb a járványhelyzet. Oláh Lajos DK-s politikus azt mondta: az új delta variáns ha nem is okoz sokkal súlyosabb lefolyású megbetegedést, jóval fertőzőbb a korábbiaknál. Úgy fogalmazott: egyértelmű, hogy a védőoltás fontos és hatásos de korántsem elegendő a védekezés tekintetében. Felszólalásában azt kérte: a kormány haladéktalanul tegye nyilvánossá a járványra vonatkozó adatokat, emellett engedélyezzék a média részére, hogy a Covid-osztályokról, kórházakról valódi képet tudjanak mutatni a lakosságnak – tette hozzá.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára elképesztőnek nevezte, hogy a baloldal még mindig pártpolitikai ügyet próbál csinálni a koronavírus elleni védekezésből, és nem kezelik nemzeti kérdésként. Az elmúlt másfél-két évben is így jártak el, amikor az oltásellenes kampány élére álltak, amikor a keleti vakcinák ellen lázítottak – jegyezte meg. Hangsúlyozta: a járvány ellen nem a bezárások és a korlátozások jelentenek alapvetően megoldást, hanem az oltás. Ismertette: Magyarországon a beoltottak száma most fogja elérni a hatmilliót, több mint 5,7 millióan a második, 1,5 millióan már a harmadik vakcinát is megkapták, az oltottak visszabetegedési aránya pedig egy százalék alatti.

A járvány elleni védekezési eszközök beszerzéséről, az üzemanyagárakról, az idősek megbecsüléséről és a Városháza eladásáról is volt szó a napirend előtti felszólalásokban az Országgyűlés hétfői ülésnapján.

Az MSZP szerint vannak, akik nyerészkedtek a védekezésen. Az MSZP-s Harangozó Tamás úgy vélte, vannak az országban néhányan, akik „a védekezésen és annak költségein nyerészkednek”. Az ügyek közt említett egy 3,1 milliárd forintos koronavírusteszt-beszerzést, valamint annak a 16 ezer lélegeztetőgépnek a megvásárlását.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára válaszában azt mondta:

a kormány, ha emberéleteket kell megmenteni, a világ legtávolabbi országába is elmegy és bármennyiért megveszi a kézfertőtlenítőt, a maszkot, a teszteket, a lélegeztetőgépet, a műtüdőt és bármi mást.

Amikor pedig van elég a tízmillió magyar embernek, igyekeznek a határon túliakon is segíteni – tette hozzá. Hangsúlyozta: valóban túlbiztosította magát Magyarország, de ezt a WHO vezetője is helyeselte. Kiemelte: a baloldal azonban az egészben csak az anyagiasságot tartja fontosnak, és folyamatosan változik az álláspontjuk – utalt arra, hogy egyszer kevesellték, másszor sokallták a lélegeztetőgépek számát.

A Jobbik szerint az üzemanyagárak maximálása csak a nulladik lépés. A jobbikos Dudás Róbert köszönetet mondott azért, hogy a kormány 480 forintban maximálta az üzemanyagárakat, azonban ezt csak a nulladik lépésnek nevezte. Javasolta, hogy 15-ről 30 forintra emeljék a munkába járás kilométerenkénti költségtérítését, valamint azt, hogy a kormány forduljon az Európai Bizottsághoz annak érdekében, hogy csökkenthessék az üzemanyagokra terhelődő jövedéki adót és áfát. Az ellenzéki politikus arra is kitért: az üzemanyagárak befagyasztása a benzinkutak számára nagy problémát jelenthet.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában felhívta a figyelmet arra, hogy a Jobbik korábbi javaslatában 500 forintos áron és csak december 31-éig fagyasztotta volna be az árakat. Ezzel szemben a kormány 480 forintos, a horvát 539 forintnak megfelelő árnál olcsóbb határt húzott és három hónapra szabta meg ezt az árat. Közölte: a magyar az egyetlen kormány, amely már áprilisban 5 és 10 forinttal csökkentette az adó mértékét, az uniós tárgyalások pedig eredménytelenek, hiszen

Magyarországon már most is a legkisebb Európában az üzemanyagok jövedéki adóterhe.

A KDNP szerint fontos az idősek megbecsülése. Az idősek megbecsülésének fontosságáról és az e téren tett kormányzati intézkedésekről beszélt napirend előtti felszólalásában Földi László (KDNP) azt hangsúlyozva, milyen nagy szükség van a nemzedékek együttműködésére a koronavírus-járvány, az illegális migráció és a szélsebes technológiai változások korában. A 2010-es kormányváltás óta az idősek számíthatnak arra, hogy amíg polgári kormányzás van Magyarországon, addig szavakban és tettekben is megbecsülik őket, és elismerik erőfeszítéseiket – fogalmazott a képviselő.

Zsigó Róbert családokért felelős parlamenti államtitkár mindannyiunk kötelességének nevezte az idősek megbecsülését, majd példákat sorolva felidézte:

a 2010 előtti kormányok csak ígérgettek az időseknek, aztán számos döntéssel elszegényítették és cserben hagyták ezt a korosztályt.

Az államtitkár megemlítette: 2010 óta emelkedett a nyugdíjak értéke, az idősek komoly extra kifizetéseket kapnak, a Nők 40-program keretében 320 ezernél többen vonulhattak nyugdíjba, a rezsicsökkentés pedig érezhető megtakarítást hozott és hoz e korosztálynak is. Hozzátette: a kormány megvédi ezeket a vívmányokat, majd megemlítette, minden eddiginél magasabb az idei nyugdíjprémium összege.

A budapesti Városháza privatizációjával kapcsolatos híreket sorolta Zsigmond Barna Pál, a Fidesz politikusa egyre kínosabbnak nevezte, amit Karácsony Gergely tesz az ügyben, pár nap alatt eljutva a teljes tagadástól a részleges beismerésig. Kijelentette:

a Demszky–Hagyó-korszak méltó örökösei a Városháza új urai, akik az önkormányzat egyik legértékesebb épületét herdálnák el baloldal üzleti köröknek.

Kérdésként felvetette, hogy milyen baloldali körök tartják markukban a fővárosi önkormányzatot és a főpolgármestert.

Válaszában Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár nagyon zavaros és számtalan kérdést felvető helyzetnek nevezte az esetet, amelyet elsősorban a fővárosnak és a közgyűlésének kell tisztáznia, ebben pedig fontos szerepe lehet a városházi Fidesz–KDNP-frakciónak. Felidézte:

egy 2004-es számvevőszéki jelentés szerint a Horn-kormány 1994-es koalíciós megállapodása kimondta a privatizálás elsőségét, aminek következménye az lett, hogy az állami indulóvagyonnak közel a fele eltűnt,

értékét, piacait vesztette, hiszen a vásárlók zömének nem az adott cégekre, hanem azok piacaira volt szüksége. Hozzátette: akkor dobra verték az összes természetes monopóliumot, amelyek szükségesek egy állam működéséhez, a privatizációnak pedig a dolgozók voltak a legnagyobb vesztesei, hiszen mintegy egymillió munkahely szűnt meg, teljes térségek nyomorodtak meg évtizedekre. Fónagy János szintén a vesztesek között említette az évtizedes hátrányba kerülő kutatást-fejlesztést és a szakoktatás rendszerét.

A martfűi mentőállomásról, a szociális dolgozók béréről, valamint a temetkezési költségekről is szó volt hétfőn a kérdések között az Országgyűlésben.

Az elnöklő Latorcai János bejelentette: Téglási András, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke arról tájékoztatta az Országgyűlés elnökét, hogy az NVB hitelesítette a kormány egyik népszavazási kérdését. Az kérdés a következő: Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

Latorcai János elmondta, a házelnök az országos népszavazás elrendelésére vonatkozó országgyűlési határozati javaslat benyújtására egy állandó bizottságot jelölt ki.

A címlapfotó illusztráció.