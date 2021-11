Fidesz-kongresszus – Orbán Viktor: A mi politikánkkal az is jól jár, aki nem ránk szavaz, a baloldal politikájával az is rosszul jár, aki rájuk szavaz

Orbán Viktor köszöntetet mondott a kongresszusnak, megköszönte a bizalmat és azt, hogy rábízták Magyarország legsikeresebb politikai közösségének vezetését.

„Állunk a frontvonalban, csapásokat adunk és kapunk” – mondta Orbán Viktor annak kapcsán, hogy a családos emberek nem dönthetnek egyedül, hiszen társuknak is nehéz.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy feleségétől megkapta az engedélyt és köszönetet mondott Lévai Anikónak is, amiért kitartott mellett az elmúlt több mint 30 évben.

A Fidesz hűséget, hitet és bizalmat jelent. A Fidesz hű Magyarországhoz és a magyar emberekhez. A Fidesz 33 éves fennállása alatt világrendek csaptak össze, birodalmak bomlottak fel, válságok rengették meg a nyugatot és keletet.

Rabok voltunk, majd szabadok lettünk és most újra harcolnunk kell szabadságunkért. A hidegháborútól eljutottunk a járványok és a népvándorlás korába, de mi „minden viszontagság ellenére hűek maradtunk: hűek maradtunk önmagunkhoz, egymáshoz és ami mindennél fontosabb, hűek maradtunk Magyarországhoz.”

Az elmúlt 33 évben nagyobb számban szavaztak bizalmat nekünk a magyarok, mint bármelyik más pártnak – jelentette ki.

Az ember ritkán sikeres abban, amit nem szeret csinálni. Mi sikeresek vagyunk, mert szenvedélyünk, amit csinálunk. Nekünk Magyarország a szenvedélyünk, ez látszik. A csúcsúra törünk és oda akarjuk eljuttatni Magyarországot is. A nagy tét bennünket nem elriaszt, hanem felvillanyoz. Ebben eddig sem volt hiány és a jövőben sem lesz.

Három féle hazaszeretet van a magyaroknál: a szónokló, a búsuló és az alkotó. A jó szónoklatot nagyra értékeljük, egy kis búsulásért nem megyünk a szomszédba, de mi Klebelsberg unokái vagyunk, akik az alkotó hazaszeretetben hisznek. Ez a mi életerőnk, ebből táplálkozik a politikai közösségünk. Ez emelt fel bennünket újra és újra.

16 év ellenzékben, 16 év kormányon, ezt csak rendíthetetlen derűlátással, bizalommal és mély hittel lehet végigcsinálni.

Világos célok nélkül nincs sikeres kormányzás, nincs sikeres ország és nincs önmagával békében és boldogan élő nemzet sem.

12 éve is egyenesen beszéltünk és 10 egyszerű, világos célunk volt:

Egymillió munkahelyet teremtünk Nem leszünk adósrabszolgák Helyreállítjuk a közrendet és a közbiztonságot Megvédjük a nyugdíjasokat és a nyugdíjak értékét A középpontba a családokat állítjuk, ha nincs gyermek, nincs jövő Visszaadjuk Budapest régi fényét, mert a világban szétszóródott magyaroknak kell egy város, a nemzet fővárosa, amelyre mindannyian büszkék lehetnek és amely minden magyaré, bárhol éljen is a nagyvilágban Megmentjük a szocialisták által halálraítélt falvakat és visszaadjuk az életerejüket Dűlőre jutunk a romákkal, a cigányokkal, kihozzuk őket a reménytelen, beszorult, segélyből tengetett életükből és életfelfogásukból, segély helyett munkát adunk nekik, lesz saját erőből fenntartott, vállalható és önbecsülést adó életük Megtartjuk az elszakított magyar közösségeinket, fittyet hányva a határokra újraegyesítjük a nemzetet És nem leszünk gyarmat, Brüsszelben nem leszünk alattvalók, hanem kiállunk, mindig kiállunk a magyarok érdekeiért

Summa summarum: egy csődbe juttatott országot vettünk át a szocialistáktól. Talpra állítottuk és megindítottuk felfelé. Vállaltuk és teljesítettük. Szavunkat adtuk és betartottuk. Ez a mi erkölcsi fedezetünk és ezért kérhetjük egyenes derékkal és jó eséllyel újra a magyar választók bizalmát.

Orbán Viktor elmondta, hogy a legfontosabb szövetségesük a valóság. Ez másképpen van a baloldalon és különösen „liberáliséknál”. A mi teljesítményünk az elvégzett munka, az övék hogy liberálisok.

Afféle európai jóemberek, igaz hogy csődbe vitték az országot, igaz hogy eladnák a Városházát, igaz, hogy annyira lusták, hogy még a miniszterelnök-jelölti vitát is unják, igaz hogy egyetlen komoly munkateljesítményt se tudnak felmutatni, de büszke liberálisok, akiknek abban merül ki a tudásuk, hogy meg akarják mondani másoknak hogyan kellene élni és gondolkodni.

Orbán Viktor, a Fidesz újraválasztott elnöke, miniszterelnök (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Néhány dologban kiemelkedőek vagyunk, de összességében hazánk még csak feltörekvő ország. Demográfiai szempontból a világ 195 országából a 94. helyen áll. Az egy főre jutó gazdasági teljesítmény 14 ezer euró, ez az 59. hely. Az ún. emberi fejlettség, a várható élettartam és műveltség tekintetében a 40. helyen állunk. „Ha szocialisták lennénk, ennyi talán elég is lenne. De mi szerencsére nem ők vagyunk és nem is érjük be ennyivel” – fogalmazott a Fidesz elnöke.

Innen csak úgy léphetünk előre ha képzettebbek vagyunk, jobban szervezünk, jobb minőségben termelünk, pontosabban dolgozunk, okosabban szervezzük az időnket és ha magunknál okosabb és szorgalmasabb embereket nevelünk gyermekeinkből.

Mi azt ajánljuk Magyarországnak, hogy akarjon többet. „Nem érhetjük be azzal amit elértünk, mert még mindig vannak szegények, még mindig nem születik elég gyermek, még mindig nincs mindenkinek jó lakása, még mindig nem elég a fizetés és a nyugdíj. Miért érnénk hát be azzal amink van?”

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy 2010-ben népességarányosan talán nálunk dolgoztak a legkevesebben, mindössze 55 százalék. Ez ma 73 százalék és meghaladtuk az uniós átlagot. Innen már csak egy lépés, hogy a legjobbak között legyünk.

A legjobbak közé bejutni nem lehetetlen és mi itt a Fideszben tudjuk, mi ennek a módja: adócsökkentés, beruházások, egyetemfejlesztés, kutatás, innováció, a munka és a munkások nagyobb megbecsülése, vidékfejlesztés és még jobb kormányzati munka. „Képesek vagyunk rá, Magyarország képes erre. 10 év alatt eljuthatunk és el is fogunk idáig jutni” – szögezte le Orbán Viktor.

Budapest ma az uniós fejlettség 151 százalékán áll, Észak-Alföld pedig a 47 százalékán. Ezért döntöttünk a valaha volt legnagyobb vidékfejlesztési program elindításáról, mintegy 8000 milliárd forint értékben. A valaha volt legnagyobb összeget 2700 milliárdot fordítunk egyetemeink fejlesztésére. A magyar ipar 70 százaléka high-tech, azonos szinten Németországgal és a védelmi ipar csak most indul be.

Ha folytatódik a polgári kormányzás 10 év alatt újra hatalmas utat tehetünk meg, beléphetünk a fejlettebb országok közé.

„A mi politikánkkal az is jól jár, aki nem ránk szavaz, a baloldal politikájával az is rosszul jár, aki rájuk szavaz”

– emelte ki mi szerinte a két politikai oldal programja és teljesítménye közti különbség.

A távlat nagyívű, a látóhatár széles és ami ránk vár több mint lelkesítő. De akkor miért nem lelkesedik senki? Az első ok az, hogy a világ a járványok és a népvándorlás korába lépett. Ilyenkor a szorongás és nem a lelkesedés, a szárnyaló vágyak húzzák az embert. Ilyenkor az ember nem a Holdra akar jutni hanem haza. A biztonság a legfontosabb kérdés, hogy megvédjük amit elértünk. Naponta százával fogjuk el az illegális migránsokat, közben a lengyel határon is érkeznek és a tenger felől is jönnek a Soros-féle NGO-k hajói.

Európa és benne Magyarország ostrom alatt áll. Amit elértünk a járvánnyal szemben is meg kell védenünk. Meg kell mentenünk az emberek életét. Köszönet az orvosoknak ápolóknak katonáknak rendőröknek államigazgatási dolgozóknak. Hálásak vagyunk nekik. Az évtizedes távlatok helyett ma az oltásellenesekkel szemben kell felvennünk a kesztyűt.

Az olyanok ellen, akik hagynák meghalni az embereket minthogy kínai vagy orosz vakcinát alkalmazzanak. Aki most kamuvideókat gyárt az a magyarok életét veszélyezteti.

A migráció és a járvány mellett itt van egy nemzetközi hálózat élén Brüsszellel, ami brutális adókat vetne ki a lakástulajdonoskra és az autóhasználókra. A klímaromboló multik helyett az emberekkel akarják megfizettetni a klímavédelem árát.

A helyzet aggasztó, Magyarországon pedig különösen veszélyes, mert választások jönnek. Ellenfeleink Brüsszel-hívők, a magyar érdekek védelme helyett Brüsszel elismerésére vágynak. Be akarják engedni a migránsokat és sunyi módon támogatják az oltáselleneseket. Azt mondják használjatok kevesebb vizet, fűtsetek kevesebbet, ne járjatok autóval, vagy ha igen, fizessetek többet.

„Visszatértünk a kommunista időkhöz, emlékeztek: nem a zsemle kicsi, mondták Kádárék, hanem a pofátok nagy” – idézte Orbán Viktor.

Az Európai Unió válságról válságra bukdácsol és ha így folytatja elfogy mint a holdvilág. Nem elég Brüsszellel szemben védekezni, de meg is kell reformálni. De még ez is kevés, teljesen át kell alakítani különben széthullik.

Azért léptünk be, mert integrációt ajánlottak. Ez azt jelenti hogy együtt csinálunk dolgokat, abban állapodtunk meg, hogy csak bizonyos ügyeket oldunk meg együtt, másokat saját hatáskörben intézünk.

„Mi nem akarunk a kommunista bürokrácia után újabb, ezúttal nyugati bürokráciát és brüsszeli diktátumokat a nyakunkba venni. Szó sem volt arról, hogy a »homo brüsszelikusz« nevű, buborékban őshonos, meglehetősen új faj tagjai lépésről lépésre elveszik a jogainkat.”

Ezt nem szabad elfogadni, hiszen szó sem volt arról, hogy kultúránk és történelmünk részeit fel kell adnunk magasabb rendű elvek és ideológiák érdekében.