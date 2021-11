Fidesz-kongresszus – Nagy István: Köszönet a gazdáknak, hogy a járvány alatt is volt kenyér az asztalon

A magyar gazdák a munkát mindig elvégezték és a magyar vidék most is készen áll, van elég erő és akarat ahhoz, hogy jövő tavasszal a Fidesz-KDNP megnyerje a választást – hangsúlyozta Nagy István agárminiszter a Fidesz 29., tisztújító kongresszusán vasárnap.

A miniszter a magyar gazdáknak mondott köszönetet, amiért a járvány időszakában is helytálltak, így minden nap volt „friss kenyerünk, ételünk és italunk”.

Kijelentette: a magyar gazdák a munkát mindig elvégezték és a magyar vidék most is készen áll.

„Van elég erő, van kedv, van akarat és vannak jó célok ahhoz, hogy jövő tavasszal megnyerjük a választást”

– hangsúlyozta.

Értékelése szerint a magyar mezőgazdaságban egy évtizede olyan kedvező folyamatok történnek, amelyek érdemben járulnak hozzá az egész magyar nemzetgazdaság erősödéséhez.

Szerinte az elmúlt kormányzati ciklusok során a mezőgazdaság látványosan fejlődött, ami a világjárvány ideje alatt is megmutatkozott, hiszen a hazai élelmiszer-termelés sikeresen vette az akadályokat, a megnövekedett igényeket is zökkenőmentesen ki tudták elégíteni. Ebből is látszik, hogy a magyar agrárium ütésálló, és az évről-évre növekvő teljesítményre stabilan támaszkodhatunk – hangoztatta.

Kiemelte: A kormány szerint a virágzó gazdaságok, kis- és középvállalkozások érdekében dolgozik, amelyek a motorját adhatják falvaknak és kisebb városoknak.

Azt szeretnék, hogy jó legyen vidéken élni, lehessen ott boldogulni, pozitív jövőképpel rendelkező cégek, elégedett munkavállalók és mind több erős agrárgazdaság építse a jövőt - mondta.

Jelezte:

Míg korábban 1500 milliárd forintos volt a vidékfejlesztési keret, addig az idei évtől 2027-ig tartó időszakban 4265 milliárd forintot fordíthatnak erre, háromszorosát a megelőző időszak lehetőségeinek.

Szerinte ez olyan mozgásteret enged a magyar agrárpolitikának és a vidékfejlesztésnek, amelynek mértéke korábban elképzelhetetlen volt.