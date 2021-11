Fidesz-kongresszus – Kocsis Máté: Mégiscsak a legerősebb baloldali párt Gyurcsány pártja, kár szépíteni a dolgot

Megosztás Tweet



Ismerve Gyurcsány Ferenc kormányzását, az ellenzék politikáját és "mindenre való alkalmatlanságát", az lesz a legjobb, ha a Fidesz-KDNP nyeri meg a jövő tavaszi választásokat – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Fidesz 29., tisztújító kongresszusán tartott beszédében vasárnap.

Ismerve Gyurcsány Ferenc kormányzását, az ellenzék politikáját és „mindenre való alkalmatlanságát”, az lesz a legjobb, ha a Fidesz-KDNP nyeri meg a jövő tavaszi választásokat – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Fidesz 29., tisztújító kongresszusán tartott beszédében vasárnap.

A frakcióvezető a Hungexpón tartott eseményen összegyűlt küldötteket és vendégeket azzal köszöntötte:

„Jó látni, hogy többen vagyunk, mint az ellenzék október 23-án.”

Kocsis Máté beszámolt arról: az előző kongresszus óta eltelt időszakban a parlamenti képviselőcsoport maradéktalanul elvégezte valamennyi feladatát, mind a törvényalkotásban, a nemzetközi kapcsolatokban vagy a politikai kommunikációban. Közölte: 405 javaslatot fogadtak el, emellett 227 interpelláció, kérdés napirend előtti vagy utáni felszólalás hangzott el. Megjegyezte: ezek nem rossz számok ahhoz képest, hogy a nemzetközi liberális sajtó és a magyar ellenzék szerint a magyar parlament nem működött.

Hosszan beszélt az ellenzékről, amelynek tagjai szerinte „gondoskodtak az ország és valamennyiünk szórakoztatásáról”, de a szégyenérzetről is, mert a járvány során, amikor összefogásra lett volna szükség, nem segítették a védekezést, hanem „kamuvideókat gyártottak, sértegették az egészségügyben dolgozókat, álhíreket terjesztettek, hamis képet festettek a magyar állapotokról a nemzetközi sajtóban, elbizonytalanították az embereket és hazug cikkeket jelentettek meg külföldön”.

„Minket ilyen ellenzékkel, ilyen baloldallal vert meg a sors”

– jelentette ki, hozzátéve, voltak azért vidám pillanatok is. Szerinte Jakab Péter, a Jobbik elnöke az elmúlt években „annyi élelmiszert hurcolt a parlamentbe, hogy egy vegyesboltot is nyithatna”, és állítólag még füstgránátot is tart a pult alatt, sőt azt beszélik, hogy „ő viszi Gyurcsánynak a legjobb nyalókákat is”. Megjegyezte azt is: érdemes még szót ejteni "a részmunkaidős főpolgármesterről", aki „most inkább eladja a Városházát, csak hogy ne kelljen bemennie dolgozni”.

Úgy fogalmazott:

A baloldalnak négyévente van egy különös rituáléja, hogy „azték áldozásszerűen”, még a választások előtt megbuktatnak valakit.

2014-ben Bajnai Gordont, 2017-ben-2018-ban Botka Lászlót, most pedig a főpolgármestert. Karácsony Gergelyt „a magyarázkodás és a felelősséghárítás koronázatlan királyának" nevezte, hozzátéve, miután megbukott, kellett hozni egy „új messiást”, akit a „tengerentúlról rendeltek”.

Márki-Zay Péterre, a baloldal miniszterelnök-jelöltjére utalva úgy értékelt: találtak egy olyan „derék baloldalit, aki egy megnyerő porszívóügynök magabiztosságával tudja magáról állítani, hogy jobboldali.”

Ugyanakkor arra figyelmeztetett: aki baloldali kormánytöbbséget szervez, úgy beszél, mint egy baloldali, baloldali programot kíván végrehajtani, és úgy törölné el a rezsicsökkentést, mint egy baloldali, úgy mentegeti az illegális migránsokat, mint egy baloldali, és a szövetségesei is baloldaliak, az bizony baloldali.

Kocsis Máté hangsúlyozta:

A baloldal 15 év alatt eljutott Gyurcsány Ferenctől Gyurcsány Ferencig.

A DK a legerősebb baloldali párt, Gyurcsány Ferencnek van a legnagyobb pártja, a legnagyobb támogatottsága, a legnagyobb médiaháttere és közösségi médiaháttere, a legtöbb nemzetközi kapcsolata.

Úgy fogalmazott: Ha az ellenzék nem akarna kormányra kerülni, akkor a helyzet nevetséges lenne, de így inkább siralmas.

„Egybevetve mindent, ismerve Gyurcsány Ferenc kormányzását, ismerve a politikájukat, ismerve a mindenre való alkalmatlanságukat, összességében mindent mérlegre téve, az lesz a legjobb, ha mi nyerjük meg a jövő tavaszi választásokat”

– zárta beszédét.