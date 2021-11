Városháza-ügy: Újabb nap, újabb magyarázat Karácsonytól

Megosztás Tweet



Eltelt egy újabb nap, így újabb verzióval állt elő Karácsony Gergely a Városháza-eladási botrányban. A főpolgármester szerint az ingatlan bérbeadásáról tárgyalhatott volna a budapesti városüzemeltetési cég vezetője, de eladásról nem. A nyilvánosságra került hangfelvételeken ugyanis a főpolgármester egyik kollégája már konkrét elképzelésekről, eladásról és egy új városháza építéséről beszél. Karácsony Gergely magyarázata szerint a városüzemeltetési vezető „hülyeségeket beszél” – számolt be az M1 Híradója.



„Hiába állítják a városvezetők, a Főváros nem vetette el tavaly a Városháza eladásának az ötletét” – mondta legutóbbi videójában az Anonymus nevű ismeretlen alak. A fővárosi vagyonkezelő vezetője ugyanis idén május 5-én még tárgyalt üzletemberekkel az épület értékesítéséről.

Az már a héten egyértelművé vált, hogy a felvételen a Fővárosi Vagyonkezelő Központ vezérigazgatója beszél. Barts J. Balázs azt mondja: egy új városháza felépítése is tervben van, amiről Karácsony Gergelyék köre is tudott, sőt jóvá is hagyták.

A legutóbbi felvételen a Fővárosi Vagyonkezelő Központ vezérigazgatója azt mondja: el kell adni az épületet.

Itt az újabb magyarázat Karácsony Gergelytől a történtekre, ugyanis a korábbi állításainak ellentmondva pénteken már arról beszélt az ATV-ben: Barts J. Balázsnak volt felhatalmazása, hogy egyebek mellett a Városháza bérléséről tárgyaljon, illetve azt is elismerte a főpolgármester, hogy új épületbe költöztetnék a Főpolgármesteri Hivatalt.

„Nem szeretnénk eladni, értékesíteni az ingatlant, de annak a hasznosítása kapcsán kell egy hasznosítási koncepció. Ebben az adott esetben a bérlés belefért, tehát hogy bérbe adjuk ezt az épületrészt az belefér, az hogy eladjuk, az nem” – védekezett Karácsony Gergely.

„Karácsony Gergely össze-vissza beszél” – írta szombaton a Magyar Nemzet. A lap szerint figyelemre méltó, ahogy

Karácsony Gergely a teljes tagadástól a kulturális célú hasznosításon át eljutott a bérbeadási szándék beismeréséig.

A Magyar Nemzet szerint különös, hogy Barts J. Balázs mindössze egy fegyelmit kapott, hiszen Karácsony Gergelyék eddigi arról beszéltek, hogy a hátuk mögött tárgyalt a Városháza eladásáról.

Karácsony Gergely lemondását követeli Volner János. A Volner párt elnöke szerint a főpolgármester nem csak hazudozik a városháza eladásáról, hanem

azt a csaknem kétszázmilliárd forintot is felélte, amellyel Tarlós Istvántól vett át Budapestet.

„Karácsony Gergelyről tehát elmondható: folyamatosan össze-vissza hazudozik, folyamatosan átveri és félrevezeti a budapesti embereket, és folyamatosan feléli azt a pénzügyi örökséget, amit Tarlós Istvántól kapott meg. A Tarlós István által jellemzett érában ez a közel kétszázmilliárd forintos tartalék szinte teljes egészében mára már elfogyott” – hangsúlyozta Volner János.

„Karácsonyt nem a villamos, hanem a Városháza fogja elütni” – írta Kocsis Máté közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője feltehetően Karácsony Gergely korábbi kijelentésére utalt, amikor a főpolgármester arról beszélt: a miniszterelnök-jelöltségtől csak akkor lép vissza, ha elüti a villamos, majd néhány nappal később mégis visszalépett Márki-Zay Péter javára.