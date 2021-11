„Némi apró”: Márki-Zayt már a bejelentés előtt is milliókkal pénzelte Bige László

„Némi apróval, néhány millió forinttal támogatta Bige László Márki-Zay Péter előválasztási kampányát” – jelentette ki a baloldalhoz köthető nagyvállalkozó pénteken egy tévéműsorban. Bige László azt már korábban is kijelentette, hogy hajlandó támogatni a baloldali miniszterelnök-jelölt kampányát jövő tavaszig, új információ azonban, hogy már korábban is történt pénzmozgás. Márki-Zay Péter azt mondta: még nem döntötte el, mennyi pénzt kér – számolt be az M1 Híradója.